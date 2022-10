Allegro odporne na kryzys? Wyższe ceny na platformie to wyższe prowizje

Analitycy Haitong Banku, w raporcie z 21 października rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Allegro od zalecenia "kupuj", z ceną docelową 29,2 zł.

Spożywka czarnym koniem rozwoju e-commerce?

- Trend cyfryzacji powinien w długim okresie wspierać organiczny wzrost rynku e-commerce w Polsce, jak i w całym regionie CEE. W krótszej perspektywie siła nabywcza konsumentów ze względu na wysokie ceny energii, inflację i stopy procentowe może znaleźć się pod presją, co wydaje się być głównym zmartwieniem dla wielu biznesów konsumenckich. Jednak w przypadku Allegro, niektóre z tych czynników mogą mieć pozytywny wpływ na działalność firmy. Allegro, jako biznes generujący przychody z prowizji, korzysta z faktu, że towary są sprzedawane po wyższych cenach. Ponadto około 80 proc. oferowanych przez Allegro produktów ma najniższą cenę, co może przyciągnąć kupujących szukających oszczędności. Uważamy, że kategoria produktów spożywczych może być czarnym koniem, jeżeli chodzi o potencjał wzrostu e-commerce w długim terminie, ponieważ jest to dziś kategoria nisko zcyfryzowana - napisano w raporcie.

Analitycy: Decyzja Shopee o zwolnieniu ok. 15 proc. polskich pracowników może przynieść chwilę wytchnienia Allegro



"Konkurencja w e-handlu powinna być nadal duża. Jednak decyzja Shopee o zwolnieniu ok. 15 proc. polskich pracowników może przynieść chwilę wytchnienia, także dla Allegro. Poza ceną i wyborem produktów, kluczowym czynnikiem, na który zwracają uwagę klienci stała się logistyka. Dlatego doceniamy projekt One Box, ale uważamy też, że sieć 3 tys. paczkomatów (ok. 10 proc. udziału w rynku) nadal będzie uzależniać Allegro od zewnętrznych operatorów, zwłaszcza InPostu. Jednocześnie koszty dostawy są głównym czynnikiem erozji marży EBITDA w latach 2018-2022. Przejęcie Mall jest ważnym krokiem na drodze do międzynarodowej ekspansji Allegro i kopiowania modelu 3P w regionie CEE. Może być to jeden z kluczowych czynników kreujących wartość w długim terminie, ale też jedno z najistotniejszych ryzyk ze względu na silną pozycję głównego konkurenta - Alzę, która dominuje na rynkach CZ/SK i wydaje się mieć szersze aktywa logistyczne (w tym last mile)" - dodano.