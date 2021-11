Allegro, OLX, AliExpress, Rossmann, Lidl i Żabka mają najpopularniejsze aplikacje zakupowe

Badani częściej dokonują zakupu z poziomu aplikacji niż strony mobilnej. Posiadanie aplikacji zakupowej jest więc kluczowe dla tych detalistów, którzy chcą wzmocnić swój e-commerce.

M-commerce coraz bardziej popularny

Jak czytamy w raporcie, aż 65% konsumentów robi zakupy na smartfonie. Polacy kupują na stronach i w aplikacjach mobilnych (36%) lub tylko w aplikacjach (20%). Nieliczni robią zakupy wyłącznie na stronach (9%). Te deklaracje znajdują potwierdzenie w wynikach badania Mobience. Badanie to ma charakter pasywny i stanowi cenne źródło informacji na temat rzeczywistych zachowań użytkowników na urządzeniach mobilnych. Według niego aż 74% osób korzystających z telefonu lub tabletu z systemem Android ma zainstalowaną na swoim urządzeniu przynajmniej jedną aplikację zakupową.

Grupą wiekową, która najczęściej kupuje na mobile’u, są użytkownicy w wieku 25-34 lata. Wśród nich jedynie co piąty (19%) nigdy nie kupił nic na telefonie komórkowym. Ta grupa wydaje się też być najbardziej przekonana do aplikacji zakupowych: niemal co drugi deklaruje, że kupuje w aplikacjach mobilnych i na stronach (48%), a kolejne 23% tylko w aplikacjach mobilnych. Pandemia zintesyfikowała też częstotliwość zakupów przez internet – co trzeci respondent przyznał, że z jej powodu częściej robi zakupy online (35%).

Badani częściej dokonują zakupu z poziomu aplikacji niż strony mobilnej. Posiadanie aplikacji zakupowej jest więc kluczowe dla tych detalistów, którzy chcą wzmocnić swój e-commerce. Aktualnie, jak wynika z danych Spicy Mobile, rynek aplikacji zakupowych jest kształtowany przez kilku dużych graczy.

Najpopularniejsze aplikacje

W pierwszej dziesiątce aplikacji według zasięgu znajdują się między innymi popularne platformy e-commerce, jak Allegro, OLX i AliExpress, a także aplikacja drogerii Rossmann, sieci handlowej Lidl oraz sklepów Żabka. Za zakupy w aplikacji lub na stronie mobilnej Polacy najchętniej płacą BLIKIEM (42%) i szybkim przelewem przez serwisy do płatności online (38%). Rzadziej wybieraną formą płatności jest wysyłka za pobraniem (10%) i płatność kartą przy składaniu zamówienia (8%).