Allegro otwiera się na zagranicznych klientów. Packeta dostarczy przesyłki do Czech

Packeta to kolejny operator, który w krótkim czasie dołączył do Allegro, wzbogacając ofertę dostaw międzynarodowych z platformy. Najpopularniejsza czeska firma logistyczna (na rodzimym rynku znana pod nazwą Zásilkovna), zapewniając atrakcyjne cenowo i wygodne dostawy do 9100 punktów odbioru stacjonarnego oraz automatów Z-Box, staje się ważnym krokiem w rozwoju Allegro na strategicznym rynku czeskim.