Allegro po wynikach I kw. podwyższa prognozy na cały rok

W I kw. 2021 roku wartość sprzedanych produktów na platformie grupy Allegro (GMV) osiągnęła 9,6 mld zł, co oznacza wzrost o 46,1 proc. r/r. Przychody netto grupy w tym okresie wyniosły 1,21 mld zł i były o 61,1 proc. wyższe niż w I kw. 2020 roku. Allegro podwyższyło swoje oczekiwania dotyczące całego roku 2021. Spodziewa się, że GMV wzrośnie o około 20 proc. r/r, a przychody netto o nieco ponad 30 proc.

Największy, 82,2% udział w przychodach ogółem miał segment marketplace, usługi reklamowe odpowiadały za 8,4% przychodów, własna sprzedaż detaliczna za 4,9% oraz porównywarka cen Ceneo.pl za 4,1%.

- Allegro wypracowało naprawdę solidne wyniki w pierwszym kwartale, między innymi dzięki bardzo dobrym rezultatom z działalności reklamowej, a także w związku z pierwszymi przychodami z tytułu współfinansowania przez sprzedawców dostaw do paczkomatów w ramach programu Smart! Przełożyło się to na wzrost przychodów o 61,1%, 15 punktów procentowych powyżej wzrostu GMV, przyczyniając się do wzrostu skorygowanego wyniku EBITDA o 50,6% do 535,6 mln zł, pomimo wyższych o 147% r/r kosztów subsydiowania dostaw dla coraz liczniejszego grona klientów Smart! – mówi Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.

- Te wyniki zachęcają nas do kontynuacji inwestycji w nasze ambitne innowacje na platformie, między innymi Allegro Pay, dalszy rozwój programu Smart! oraz infrastrukturę związaną z dostawami, przy jednoczesnym dalszym ograniczaniu dźwigni finansowej do końca roku. Chociaż planujemy rozważnie, licząc na zniesienie dalszych ograniczeń i spodziewając się zaostrzenia konkurencji, z przyjemnością możemy dziś podnieść nasze oczekiwania dotyczące spodziewanego wzrostu GMV, przychodów i skorygowanej EBITDA w całym 2021 roku – mówi Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.

Zarząd przewiduje obecnie, że GMV wzrośnie w całym bieżącym roku o około 20%, przychody netto o nieco powyżej 30%, a skorygowana EBITDA o około 20%.

Założenia dotyczące nakładów inwestycyjnych w 2021 roku pozostają niezmienione na poziomie 550–600 mln zł. W I kw. 2021 r. wyniosły one 60,0 mln zł, wobec 43,5 mln zł w I kw. 2020 r. Inwestycje planowane na ten rok obejmują przede wszystkim dalszy rozwój platformy i jej funkcjonalności, po skokowym zwiększeniu skali działalności w 2020 r., a także nowe rozwiązania logistyczne, mające na celu dalsze usprawnianie dostaw. Plany te zakładają m.in. zakończenie pierwszych etapów budowy własnej sieci automatów paczkowych Grupy oraz uruchomienie usługi Allegro Fulfillment, która zapewni dodatkowe źródło przychodów dla Allegro z tytułu magazynowania, pakowania i wysyłki towarów w imieniu sprzedawców.