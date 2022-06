Allegro podnosi opłatę za płatność przy odbiorze zamówienia Allegro Smart

Przychody Allegro wzrosły o 15,1 proc. r/r do 1,39 mld zł w I kwartale, przy czym przychody z usług reklamowych wzrosły o 21,1 proc. r/r. Take Rate wyniósł 10,46 proc. Liczba aktywnych kupujących wzrosła o 0,6 proc. r/r do 13,4 mln, natomiast GMV na jednego aktywnego kupującego wzrosło o 14,2 proc. r/r do 3 265 zł. Udział dostaw realizowanych przez Allegro na następny dzień wzrósł o 8 p.p. r/r.

Allegro zaktualizowało prognozy na 2022 rok dla działalności prowadzonej w Polsce, zakładając wzrost GMV w przedziale 15-20 proc., przy wzroście przychodów na poziomie 25-30 proc. i wzroście skorygowanej EBITDA o 10-15 proc. r/r z uwagi na to, że utrzymująca się przez dłuższy czas wyższa inflacja w zakresie żywności, paliw i energii może spowodować osłabienie dyskrecjonalnego popytu konsumpcyjnego w dalszej części roku.

Nakłady inwestycyjne mają się ograniczyć do 675-725 mln zł, odzwierciedlając niższe tempo wzrostu w krótkim terminie.