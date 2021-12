Allegro podpisuje umowę z Shellem i Stokrotką

Mieszkańcy Poznania, Wrocławia, Gdańska, Gdyni, Łodzi, a także Bydgoszczy, Krakowa i Katowic mogą już zamawiać zakupy do zielonych automatów One Box by Allegro.

Do końca przyszłego roku nowa sieć będzie obejmować przynajmniej 3000

zielonych automatów w całej Polsce.



- Widzimy pozytywne reakcje klientów oraz dynamicznie rosnącą liczbę organizacji i osób prywatnych, które chcą się przyłączyć do naszego projektu rozwijania odpowiedzialnej sieci automatów paczkowych. Utwierdza nas to w przekonaniu, że One Box by Allegro jest odpowiedzią na realne potrzeby konsumentów i ambitnych miast - mówi Jacek Powałka, odpowiedzialny za rozwój produktu One by Allegro.

Automaty wchodzą do mniejszych miast

Mapa Polski na stronie one.allegro.pl staje się coraz bardziej zielona - do Warszawy dołączyły Poznań, Bydgoszcz, Trójmiasto, Łódź, Wrocław, Katowice i Kraków, a dzięki współpracy z koncernem Shell oraz siecią sklepów Stokrotka automaty pojawią się niebawem także w mniejszych miejscowościach.

- Projekt ten bardzo dobrze wpisuje się w naszą strategię relacji z klientem i zaspokajaniu jego potrzeb konsumenckich. Chcemy aby nasze sklepy i ich najbliższe otoczenie było miejscem, gdzie szybko i wygodnie będzie można załatwić jak najwięcej swoich codziennych spraw i potrzeb – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.