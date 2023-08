Allegro: Polacy chcą mieć pewność, że wydają swoje pieniądze rozważnie

Według raportu przygotowanego dla Allegro, porównywanie cen i wybór najtańszej oferty to najczęstszy sposób na oszczędzanie dla 65% badanych.

Konsumenci najczęściej ograniczają wydatki na rozrywkę (64%), elektronikę i droższe produkty (58%), a także na podróże i wypoczynek (56%).

Oszczędzanie wymaga odpowiedniej strategii. Ilu konsumentów tyle sposobów, choć niektóre z nich są bardziej popularne od innych. Raport SW Research dla Allegro pokazuje, że 77% badanych aktualnie bardziej rozważnie planuje budżet, a 61% więcej czasu niż rok temu spędza na poszukiwaniu okazji cenowych. Najczęstszym sposobem na zaoszczędzenie podczas zakupów online jest porównywanie cen i wybór najniższej (65%). Blisko co druga osoba od czasu do czasu korzysta z promocji (45%) lub szuka dobrych okazji i kupuje większą ilość danego produktu (45%).

Konsument chce mieć pewność najniższej ceny

Skoro wiadomo, że porównywanie cen to najczęstsza strategia na oszczędzanie, pora przyjrzeć się jej bliżej. Według raportu ponad połowa badanych deklaruje, że porównuje ceny częściej niż kiedyś i w związku z tym spędza więcej czasu na zakupach online w poszukiwaniu najlepszej oferty. Warto odnotować, że 7 na 10 badanych sprawdza ceny online, blisko połowa korzysta z porównywarek, a bezpośrednio w sklepach stacjonarnych ceny porównuje ponad ⅓ ankietowanych.

Gwarancja najniższej ceny w Allegro

Kiedy konsumenci porównują ceny? Połowa robi to w sytuacjach, gdy produkt jest drogi, a 47% badanych wtedy kiedy sprawdza, czy promocja, z której chce skorzystać, to najtańsza możliwa opcja. Allegro wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów – dzięki oznaczeniu "Gwarancja najniższej ceny” nie ma już potrzeby poświęcania czasu na porównywanie ofert w innych sklepach, gdyż Allegro robi to za nas.

Gwarancja najniższej ceny obejmuje produkty już od 15 zł z szacunkowym czasem dostawy do 72 godzin. Warto podkreślić, że Allegro dba o doświadczenia zakupowe swoich klientów, dlatego niedawno zmieniło zasady rozliczenia w ramach tej akcji. Mogą oni liczyć na zwrot równowartości różnicy w cenie powiększonej aż o 50%, jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu produktu na platformie znajdą tańszą ofertę wśród sklepów uwzględnionych w regulaminie akcji i zgłoszą się do Allegro. Można otrzymać łącznie do 200 zł zwrotu w postaci kuponu do wykorzystania na platformie w trakcie trwania jednej edycji akcji.



Kolejnym sposobem na oszczędzanie, z którego chętnie korzystają respondenci to promocje i specjalne okazje. Aż 88% badanych zadeklarowało, że to czynniki, które ułatwiają zakup w Internecie. Ponadto dla 35% badanych jest to najważniejszy czynnik zakupowy. Informacji na ich temat poszukują głównie w gazetkach online (48%), aplikacjach z promocjami i kuponami (46%) i w mediach społecznościowych (41%).

Jednak promocje i okazje to nie wszystko. Niemal równie ważne są opinie innych użytkowników (82%), a dla 22% to najważniejszy czynnik. Konsumenci są też ostrożniejsi w wydawaniu pieniędzy niż rok wcześniej. Tak deklaruje 86% respondentów. Z kolei 76% odpowiedziało, że w ostatnim czasie ograniczyło wydatki. Mniej przeznaczają na rozrywkę (64%), elektronikę i droższe rzeczy (58%), a także podróże i wypoczynek (56%).

Raport wyraźnie ukazuje, że Polacy stają się coraz bardziej świadomi swoich wydatków i aktywnie poszukują sposobów na oszczędzanie. Konsumenci chcą mieć pewność, że wydają swoje pieniądze rozważnie, wybierając najlepsze możliwe oferty.