Allegro: Polacy kupują głównie...górne części garderoby

Allegro opisuje trendy zakupowe w czasie pandemii, fot. shutterstock

W 2020 roku Polacy postawili na wygodę, ale… elegancką. Jak dresy, to welurowe. Jak akcesoria, to biżuteria. Nasze dane pokazały też pewną przewagę zainteresowania eleganckimi artykułami, które nosimy w górnych partiach ciała - mówi Celestyna Lendo-Zachariasz, dyrektor segmentu Moda na Allegro.

Celestyna Lendo-Zachariasz, dyrektor segmentu Moda na Allegro zdradza, że panowie, mimo że rzadziej kupowali garnitury, to inwestowali w kamizelki i… krótkie spodenki. Panie z kolei stawiały na akcesoria do włosów, biżuterię oraz okulary zerówki.

- Rok 2020 przyniósł sporo wyzwań, którym musieliśmy stawić czoło jako Allegro, aby wesprzeć naszych klientów i sprzedawców. Naszą misją jest bycie dla Polaków miejscem, w którym znajdą wszystko i w dobrej cenie, a ponadto zostaną doskonale obsłużeni. Nad każdym z tych aspektów ciężko pracowaliśmy. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy powitaliśmy na platformie takie znane i lubiane marki, jak Puma, Fila, Champion, Apart, Geox, Martes Sport, Adriatica, Time Trend, Coccodrillo, New Balance, Yes, Born2Be czy Lacoste. Dzięki temu znacząco rośnie nam selekcja w różnych podkategoriach a nasze główne kategorie w ramach segmentu mody odnotowały aż kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Niezmiennie usprawniamy też ścieżkę zakupową - od wejścia na allegro.pl po dostawę pod drzwi. Dbamy o to, aby klient mógł nie tylko łatwo znaleźć produkty w najlepszej cenie, ale również miał wybór dogodnej (a w przypadku użytkowników Allegro Pay nawet odroczonej) płatności, a dostawa była jak najszybsza i najtańsza (wyłącznie w kategorii moda darmowy kurier w ramach Allegro Smart! przysługuje już od kwoty 40 zł). Nieustannie inwestujemy też w technologie - pracujemy nad możliwością wyszukiwania obrazem, wprowadzamy kolejne filtry, takie jak np. sprawdzone marki, które pozwalają jeszcze łatwiej znaleźć produkty markowe. Prowadzimy też regularnie sezonowe kampanie wyprzedażowe oraz mid-season sale. Wszystko to sprawia, że kupujący, również ci młodsi, do których kierujemy szereg działań, bardzo chętnie “buszują po naszych półkach” - mówi Celestyna Lendo-Zachariasz.

Dyrektor Allegro dodaj, że ostatnie miesiące pokazały również, że coraz częściej i chętniej wybierane przez klientów są polskie marki.

- Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, uruchomiliśmy inicjatywę “Allegro Projektownia”, której głównym założeniem jest stworzenie na Allegro przestrzeni będącej symbolem polskich produktów modowych. Zwieńczeniem akcji będzie konkurs na “Najlepszy polski produkt” oraz “Produkt publiczności”, które zostaną wyłonione kolejno przez komisję jury (w składzie z m.in. Ewą Minge, ambasadorką akcji) oraz przez użytkowników Allegro (nagroda publiczności) - wyjaśnia.