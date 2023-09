Allegro: Polak kupuje ceną

Dla ponad połowy respondentów (57,6%) ważniejsza jest jakość produktu niż jego cena.

Odwrotnie natomiast uważa co trzecia osoba, dla której istotniejsza jest cena niż jakość produktu.

65% badanych najchętniej oszczędza porównując ceny produktów i wybierając najkorzystniejszą ofertę. Dzięki akcji “Gwarancja najniższej ceny”, kupujący na Allegro mogą być pewni, że wybiorą najlepiej, sięgając po produkt ze specjalnym oznaczeniem akcji.

Koszt i jakość produktu to najważniejsze czynniki brane pod uwagę podczas zakupów w internecie

Priorytety konsumentów mogą różnić się w zależności od indywidualnych preferencji, potrzeb i sytuacji. Jednak jak podaje raport „Preferencje zakupowe w Internecie” zrealizowany dla Allegro przez SW Research1, koszt i jakość produktu to najważniejsze czynniki brane pod uwagę podczas zakupów w internecie niezależnie od wartości kupowanego artykułu.

Cena, cena i jeszcze raz cena

To właśnie cena jest aspektem, który w ciągu ostatniego roku najbardziej zyskał na znaczeniu wśród konsumentów, co wskazuje blisko połowa badanych (45%). Co więcej, aż 86% respondentów deklaruje, że pieniądze wydaje ostrożniej niż kiedyś. W przypadku produktów do 50 zł ważne są także promocje i inne okazje cenowe. Dla produktów w przedziale cenowym od 50 do 150 zł wskazywany jest również koszt dostawy. Dla najdroższych produktów (w cenie powyżej 150 zł) ważne są ponadto zaufanie, opinie o wybranej platformie oraz marka produktów.

Cena pozostaje jednym z głównych czynników wpływających na wybory zakupowych niezależnie od kategorii. To właśnie ceną konsumenci kierują się najczęściej kupując odzież i obuwie (46%) oraz elektronikę (45%). Jest tak również przy zakupach z kategorii supermarket, takich jak artykuły spożywcze i środki czystości, a także w przypadku produktów związanych z urodą. Obecnie polscy konsumenci preferują oszczędne podejście, co potwierdza aż 76% ankietowanych, którzy przyznają, że ostatnio ograniczyli swoje wydatki. Niemniej jednak, nie jest to oszczędzanie kosztem jakości – ten sposób ograniczania wydatków jest wskazywany jako najmniej popularny. Z kolei najczęściej, w przypadku zakupów online, oszczędzamy przez porównywanie cen i wybranie najkorzystniejszych ofert (65%).

Jak działa Gwarancja najniższej ceny w Allegro?

Badani porównują ceny produktów przede wszystkim w sytuacjach, gdy produkt jest drogi (50%) lub gdy obejmuje go promocja i chcą sprawdzić, czy jest to najtańsza możliwa opcja (47%). Ponad połowa respondentów deklaruje, że obecnie częściej porównuje ceny niż kiedyś (53%). W ten trend wpisuje się akcja „Gwarancja najniższej ceny”, która znacząco skraca czas, jaki konsumenci muszą poświęcać na poszukiwanie najtańszych ofert, ponieważ to właśnie platforma Allegro porównuje ceny za nich. W ramach akcji dostępnych jest ponad 600 tysięcy ofert w różnych kategoriach – od produktów codziennego użytku, poprzez artykuły modowe, motoryzacyjne, sportowe, po elektronikę - które można znaleźć na specjalnej stronie akcji.

Platforma porównuje ceny z innymi, wybranymi sklepami internetowymi (lista sklepów dostępna pod tym linkiem) i wyróżnia najtańsze produkty oznaczeniem “Gwarancja najniższej ceny”. Jeżeli w ciągu 72 godzin od dokonania zakupu na Allegro produktu z takim oznaczeniem, klient znajdzie tańszą ofertę w jednym ze sklepów biorących udział w akcji i wypełni odpowiedni formularz, otrzyma kupon o wartości różnicy w cenie zwiększonej o 50%. Taki kupon będzie można wykorzystać przez 30 dni podczas zakupów na Allegro. W czasie trwania akcji maksymalna suma zwrotu wynosi 200 złotych.