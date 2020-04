Allegro pomaga seniorom kupować online

Od 8 kwietnia do 30 czerwca będzie dostępna specjalna infolinia Allegro dla seniorów, przez którą konsultanci będą prowadzić seniora krok po kroku przez proces zakupowy: począwszy od pomocy przy zakładaniu konta, przez pomoc w wyborze najbardziej dogodnej dla seniora formy płatności i dostawy, z uwzględnieniem darmowej dostawy z Allegro Smart.

- Upraszczamy maksymalnie zakupy online, dlatego otwieramy kanał wsparcia dla seniorów:

infolinię. Specjalnie przeszkoleni konsultanci, doświadczeni w pracy z osobami rozpoczynającymi

kupowanie na Allegro i potrzebującymi wsparcia krok po kroku, będą dostępni pod numerem:

616 271 777, codziennie od 8:00 do 20:00. Pomogą seniorom w różnych przypadkach i udzielą

praktycznych informacji: od założenia konta na Allegro (chociaż możliwy będzie także zakup bez

rejestracji), przez pomoc przy wyszukiwaniu produktów, korzystaniu z filtrów, zakupie, płatności,

wyborze dostawy itp. Jedyne, czego będą potrzebować seniorzy podczas tych konsultacji, to

komputer lub smartfon, podłączone do Internetu, oraz adres email - wyjaśnia firma.

- W obecnej sytuacji kanał online jest najłatwiejszym, najbezpieczniejszym i najwygodniejszym sposobem robienia zakupów. Jest to szczególnie ważne, gdy unikanie zatłoczonych miejsc jest kluczowe dla zachowania zdrowia nas wszystkich. Podejmujemy dodatkowe kroki, aby pomóc seniorom odkryć zakupy online dzięki spersonalizowanej pomocy naszych doradców w czasie rzeczywistym - mówi Jakub Kłoczewiak, Customer Experience Director w Allegro.