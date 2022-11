Allegro pomoże założyć firmę i otworzyć sklep na swojej platformie

Dzięki programowi StartUp Asystent osoby zainteresowane rozpoczęciem sprzedaży w internecie otrzymają pomoc ekspertów w pierwszych krokach działalności. Program oferuje bezpłatne wsparcie już na etapie rejestracji firmy, a także pomoc w jej późniejszym prowadzeniu. Wystarczy umówić się na darmowe spotkanie z konsultantem.

Rozpoczęcie działalności razem z Allegro to także szereg korzyści dodatkowych takich jak m.in. Pakiet powitalny i bezprowizyjna sprzedaż na platformie przez pierwsze 90 dni działalności.

StartUp Asystent - jaki jest nowy program Allegro

StartUp Asystent to program Allegro wspierający przedsiębiorców krok po kroku, już od samego początku ich działalności. Jest on realizowany we współpracy z CashDirector i zapewnia pomoc ekspertów firmy w procesie rejestracji nowej działalności, założeniu firmowego rachunku bankowego, a także rejestracji VAT oraz ZUS. Program oferuje także wsparcie w bieżącej księgowości oraz wskazówki w zakresie optymalnego prowadzenia nowego biznesu. Wszystko to bezpłatnie i bez konieczności wychodzenia z domu.

StartUp Asystent - jakie korzyści

Dzięki programowi StartUp Asystent osoby rozpoczynające sprzedaż na Allegro zyskują także szereg dodatkowych korzyści. Pakiet powitalny dla uczestników programu obejmuje możliwość sprzedaży ze 100% zniżką na prowizję przez pierwsze 90 dni działalności. Daje również dostęp do usług Allegro stworzonych z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach, m.in. Allegro Pay Business i One Fulfilment. Pierwsza oferuje odnawialne środki na zakupy firmowe do 10 000 złotych z płatnością odroczoną o 30 bądź nawet 60 dni. Z kolei One Fulfilment zadba o zaplecze logistyczne nowej firmy, kompleksowo odpowiadając za ten obszar - od magazynowania produktów, po realizację zamówień.

Jesteśmy pierwszym marketplacem, który oferuje swoim partnerom tak kompleksowe wsparcie w prowadzeniu biznesu. Nie tylko tworzymy rozwiązania do bieżącego zarządzania sprzedażą i rozwoju firmy, ale ułatwiamy ten pierwszy, najważniejszy krok - rozpoczęcie działalności. Program StartUp Asystent pozwala znacząco ograniczyć bariery wejścia stojące przed nowymi przedsiębiorcami, wyposażając ich w niezbędne zaplecze i wiedzę ekspercką, które pozwalają bez obaw rozpocząć prowadzenie własnego biznesu - mówi Marcin Półchłopek, merchant management director w Allegro.

StartUp Asystent to program, który kompleksowo i krok po kroku wspiera przedsiębiorców w rozpoczęciu, a następnie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy otrzymują przy tym profesjonalne rozwiązania, które w skuteczny i nowoczesny sposób pozwalają na rozwój i zarządzanie firmą. To szczególnie cenne w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu ekonomicznym - dodaje Łukasz Bystrzyński, managing director, International Markets w CashDirector SA.