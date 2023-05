Allegro poprawia marże, rozbudowuje sieć maszyn One Box

Skonsolidowana wartość GMV, uwzględniająca Grupę MALL i WE|DO, wzrosła o 21,4% r/r. Przychody z działalności w Polsce wzrosły w pierwszym kwartale o 22,7% r/r do 1,71 mld PLN. Uwzględniając nowo nabyte spółki, liczba ta wzrosła o 66,7% r/r.

Średnia wartość GMV na aktywnego kupującego/kupującą zwiększyła się o prawie 10% r/r do 3 582 PLN.

Zwyżkujące GMV i take rates, mocny wzrost przychodów z usług reklamowych, jak i kontrola kosztów przyczyniły się do wzrostu skorygowanego wskaźnika EBITDA z działalności w Polsce o 29,7% r/r do 600,6 mln PLN w pierwszym kwartale, zwiększając marżę GMV o 0,59 pp w ujęciu rocznym do 4,87%. Skorygowana EBITDA dla rozszerzonej grupy była o 14,7% wyższa r/r.1

Średnia prowizja od sprzedaży (take rate) w Polsce wzrosła w pierwszym kwartale o 0,57 pp r/r do 11,02%, podczas gdy dochody z reklam rosły ponad 3,4 razy szybciej niż GMV (+48% w ujęciu rocznym).

W drugim kwartale 2023 r. Allegro planuje wzrost GMV z działalności w Polsce na poziomie 11-12% r/r, przy wzroście przychodów o 16-18% i skorygowanej EBITDA o 13-16% r/r. W segmencie MALL przewidywana wartość GMV spadnie w drugim kwartale o 3-6% r/r, przychody będą o 8-11% niższe r/r, a skorygowana strata EBITDA wyniesie 110-120 mln zł. Wydatki inwestycyjne szacowane są na 110-120 mln PLN w Polsce i 35-40 mln PLN w segmencie MALL. Na poziomie skonsolidowanym, Allegro szacuje wzrost GMV w drugim kwartale na 10-11% r/r, a przychodów o 9-11%. Skorygowana EBITDA grupy powinna być o 3-8% r/r wyższa, zaś łączny CAPEX na drugi kwartał spodziewany jest na poziomie 145-160 mln zł.

Polski biznes Allegro, który odpowiada za niemal 94% całej działalności grupy, odnotował w pierwszym kwartale wyniki zgodne lub nawet lepsze od oczekiwań. Allegro Pay kontynuował solidny wzrost dzięki wachlarzowi opcji „kup teraz, zapłać później” - wartość pożyczek przyznanych za jego pośrednictwem wzrosła o 82% r/r do niemal 1,8 mld PLN. W przyszłości Allegro chce poszerzać ofertę o nowe produkty i usługi finansowe w ramach współpracy z AION Bankiem. Beneficjenci programu Smart! przełączają się na nowe warunki ogłoszone w listopadzie zeszłego roku. Do końca marca już prawie połowa użytkowników przedłużyła swoje roczne abonamenty o podwyższonej cenie i minimalnej wartości zakupu bez negatywnych skutków w postaci rezygnacji czy ograniczenia wydatków w ramach programu. Pełen efekt marżowy zmienionych warunków oferty Smart! będzie widoczny w ciągu najbliższych miesięcy. Również w pierwszym kwartale liczba allegrowych automatów paczkowych One Box wzrosła do ponad 2700.

Przejęcie Grupy MALL i WE|DO przez Allegro w 2022 r. poszerzyło zasięg geograficzny Allegro w Europie Środkowej i Wschodniej. Niższe niż przewidywano straty w segmencie MALL pomogły grupie przekroczyć w pierwszym kwartale oczekiwania finansowe na poziomie skonsolidowanym, choć wyniki te uwzględniły koszty uruchomienia Allegro.cz. Nowa platforma daje czeskim klientom dostęp do prawie 100 milionów ofert od ponad 20 tysięcy sprzedawców - to najszerszy wybór na czeskim rynku. Ponad 54 mln ofert ma darmową dostawę Smart! Allegro.cz potrzebuje czasu, by rozkręcić się na nowym rynku, podczas gdy wciąż wymagająca sytuacja makroekonomiczna w Czechach ogranicza wydatki konsumenckie i GMV z tradycyjnego biznesu MALLa. Kiedy już jednak rozwój Allegro.cz nabierze tempa, powinno się to przełożyć na zdecydowane zwiększenie GMV grupy.



- Wzrost skorygowanej EBITDA o 29,7% z działalności w Polsce pomógł Allegro zmniejszyć dźwignię finansową do 2,8x na koniec marca. Nasz program oszczędnościowy Fit to Grow w pierwszym kwartale nabrał pełnej prędkości, dzięki czemu Allegro poprawiło marżowość i przepływy pieniężne. Po osiągnięciu kluczowego celu, jakim było uruchomienie platformy marketplace Allegro.cz w Czechach, zamierzamy systematycznie poszerzać nasz zasięg geograficzny i przyspieszyć tempo wzrostu skonsolidowanego GMV grupy w perspektywie średnioterminowej. Wszędzie na świecie konsumenci mierzą się z wyzwaniami, ale to Allegro jest właściwą odpowiedzią dla wszystkich tych szukających najkorzystniejszego i najwygodniejszego miejsca zakupów online” - komentuje Jon Eastick, CFO Allegro.