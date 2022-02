Allegro potroi liczbę automatów paczkowych i umiędzynarodowi działalność

GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wzrosła w IV kwartale o 16,7% r/r do 12,7 mld zł i o 21,3% r/r do 42,6 mld zł w całym 2021 dzięki szerokiej ofercie i atrakcyjnym cenom.

Liczba aktywnych kupujących wzrosła w IV kwartale do 13,5 mln, czyli o 2,9% r/r i o +0,7% kw/kw.

Przychody wzrosły o 23,2% r/r do 1,6 mld zł w IV kwartale oraz o 33,9% do 5,35 mld w 2021 roku, przy wzroście wskaźnika Take Rate w skali roku o 0,96 p.p. do 10,23%.

Skorygowana EBITDA Grupy, czyli wynik na działalności operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji i zdarzeń jednorazowych, wzrosła w ubiegłym roku o 18,2% do 2,07 mld zł.1 Dźwignia finansowa zawęziła się zaś do 1,77x na koniec grudnia z 2,47x w poprzednim roku.

Wskaźnik jakości obsługi NPS, czyli miara zadowolenia klientów, utrzymał się w IV kwartale na najwyższym w branży poziomie 78,9 pkt., a zaufanie klientów i ich lojalność niezmiennie stanowią fundament planów rozwojowych Allegro.

W zeszłym roku przede wszystkim poczyniliśmy znaczące postępy w przygotowaniu Allegro do rozwoju w najbliższej przyszłości” – powiedział prezes Allegro, François Nuyts. „Allegro skupia są na nieustannym podnoszeniu jakości zakupów poprzez rozwijanie programu Smart! oraz wprowadzenie Allegro Pay i One by Allegro, co spotkało się z dużym uznaniem klientów. Wynikający z tego wzrost naszej bazy aktywnych kupujących i rosnące ich średnie wydatki to dokładnie ten model, którego skalowanie chcemy kontynuować w Polsce i za granicą. Obecnie 13,5 mln aktywnych kupujących na Allegro, czyli niemal połowa wszystkich internautów w Polsce, może wybierać spośród ponad 250 mln ofert od około 133 tys. sprzedawców. Inwestycje prowadzone przez Allegro przygotowują grunt pod dalszy rozwój i nie zamierzamy zwalniać tempa. Allegro planuje dalej podnosić poprzeczkę w Polsce, rozszerzając działalność zagraniczną”.

GMV grupy wzrosło o 16,7% r/r w IV kwartale 2021 do 12,67 mld zł, czego efektem jest rekordowa wartość brutto towarów sprzedanych na platformie w całym 2021 roku na poziomie 42,6 mld zł, czyli 21,3% wyższym r/r. Dalsza poprawa oferty, cen jak i wygody robienia zakupów, czyli kluczowych czynników, które wpływają na ogólne doświadczenie zakupowe, pomogły Allegro osiągnąć GMV w górnej granicy swoich rocznych oczekiwań, zapewniając przy tym najlepszy w swojej klasie wskaźnik jakości obsługi rNPS (relational Net Promoter Score) w wysokości 78,9 pkt.