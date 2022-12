Allegro promuje usługę One Fulfillment

Sprzedający, którzy oferują małe i niedrogie produkty, zapłacą nawet do 50 % mniej za wybrane produkty w ramach usługi logistycznej One Fulfillment by Allegro.

Firmy, które przystąpiły do One Fulfillment by Allegro, korzystają z usług magazynowania, pakowania i wysyłki, ale także z obsługi klienta podczas całego procesu związanego z dostawą, zapewnianej przez doświadczonych pracowników Allegro.

Szybka dostawa

One Fulfillment dostarcza następnego dnia przesyłki z produktami zamówionymi i opłaconymi nawet do 20:00 w dni robocze A zamówienia opłacone do godziny 10:00 (w Warszawie do godziny 13:00) od poniedziałku do soboty docierają jeszcze tego samego dnia.