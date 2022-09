Allegro Protect: zwrot do 20 tys. zł w 48 h za brak przesyłki lub uszkodzony produkt

Maksymalna kwota rekompensaty w Allegro Protect, została podwojona do 20 tysięcy złotych. Wydłużony został także czas na składanie wniosków. Do tej pory kupujący mieli na to 180 dni, teraz aż 24 miesiące. Co więcej, Allegro deklaruje, że zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 48 godzin od pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Z uprawnień płynących z Allegro Protect będą mogli skorzystać wszyscy kupujący w serwisie, niezależnie od rodzaju konta, czy posiadania dostępu do usługi Smart. Oznacza to, że gdy klient nie otrzyma przesyłki, zamówiony produkt będzie uszkodzony lub niezgodny z opisem, lub kupujący będzie potrzebował innego wsparcia, rozwiązaniem będzie Allegro Protect.

Program w nowej odsłonie będzie promowany m.in. poprzez intensywną kampanię w telewizji, prasie, digitalu i social mediach, która potrwa do listopada.