Allegro radzi jak sprzedawać na platformie w dobie koronawirusa

W ramach platformy edukacyjnej Akademia Allegro, firma przygotowała kurs online dla przedsiębiorców, w którym dzieli się dobrymi praktykami i zasadami, dotyczącymi funkcjonowania sprzedawców na Allegro w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak obecne zagrożenie epidemiologiczne.

Sytuacja związana z ekspansją koronawirusa w Polsce ma wpływ na wszystkie dziedziny życia. Firmy handlujące na Allegro po raz pierwszy na tak dużą skalę muszą zmierzyć się z wieloma problemami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Firma przygotowała kurs online, składający się z ośmiu lekcji, materiałów wideo i artykułów, które można znaleźć na platformie edukacyjnej Akademii Allegro. Kurs zawiera informacje na temat tego, jak prowadzić bezpiecznie działalność handlową na Allegro, na co zwrócić uwagę obsługując klientów oraz podczas kontaktów z dostawcami. W materiałach znajdują się także odpowiedzi na pytania o to, jak chronić swoje środowisko pracy i zminimalizować możliwość zarażenia się wirusem, a także dobre praktyki pracy zdalnej.

- Akademia Allegro powstała nie tylko po to, aby edukować klientów i sprzedawców w codziennych zakupach, ale także w sytuacjach trudnych. Zdajemy sobie sprawę, że większość naszych sprzedawców spotyka się z taką sytuacją w e-commerce po raz pierwszy, dlatego chcemy podzielić się wiedzą naszych ekspertów. To ważne np. w sytuacji przygotowania firmy do świadczenia sprzedaży, kiedy realizacja zamówień i dostaw jest utrudniona, a także pod kątem udostępniania kupującym wiarygodnych informacji. Powstanie kursu związane jest także z zakazem prowadzenia sprzedaży maseczek i innych artykułów higienicznych. Wprowadziliśmy nowe zapisy w regulaminie, aby dostosować się do specustawy i jest to jedno z miejsc, w których o tym informujemy - podała spółka.