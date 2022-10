Allegro: Refinansowanie kredytu w wysokości 1 mld zł

- W nawiązaniu do raportów dotyczących ustanowienia finansowania kredytu pomostowego w kwocie 1 mld zł pomiędzy Allegro Treasury S.à r.l. i Santander Bank Polska S.A. w celu ułatwienia finansowania nabycia 100% akcji w spółkach Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o, Rada Dyrektorów Allegro.eu aktualizuje powyższą informację, informując o podpisaniu 26 października 2022 roku aneksu do Nadrzędnej Umowy Kredytowej z 14 października 2020 r., na podstawie którego Dodatkowy Kredyt w kwocie 1 000 000 000 zł zostanie zrefinansowany nowym dodatkowym kredytem. Uruchomienie Nowego Dodatkowego Kredytu jest przewidziane około 9 listopada 2022 r., lecz nie później niż 30 dni od daty jego podpisania - poinformowała firma Allegro.

Datą wymagalności nowego dodatkowego kredytu jest 14 października 2025 r., spójny z Umową Pożyczki Terminowej B w kwocie 5 500 000 000 zł na podstawie Nadrzędnej Umowy Kredytowej.