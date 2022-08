Allegro rozwija sieć zielonych automatów. Do końca roku będzie ich 3 tys.

Zielone automaty One Box są już trzecią największą siecią w Polsce pod względem liczby automatów i drugą pod względem liczby skrytek, do których docierają przesyłki z platformy.

Dostawa One Box stała się jedną z trzech najpopularniejszych na Allegro markowych metod dostawy, które sprzedawcy udostępniają w swoich ofertach.





Nie minął jeszcze rok od uruchomienia naszej sieci One Box, a już możemy powiedzieć, że oferowane przez nas usługi osiągnęły pełną dojrzałość. Nie tylko dynamicznie zwiększamy liczbę zielonych automatów – czego dowodem jest właśnie ustawiony 2001. One Box - ale przede wszystkim wprowadzamy innowacyjne rozwiązania - jak ułatwienie jednoczesnego odbioru przesyłek wielu klientom. Wysoka jakość usług i krótki czas dostawy to dla nas priorytety, które stają się wyróżnikiem marki One Kurier by Allegro na rynku - powiedział Jacek Powałka, odpowiedzialny za rozwój sieci Allegro One.

Allegro: Rośnie popularność dostaw do One Box

Rośnie nie tylko liczba zielonych automatów, ale także grono sprzedawców oferujących usługi logistyczne Allegro One. Obecnie dostawy do One Box, znalazły się na podium najpopularniejszych markowych metod dostawy oferowanych przez sprzedających na platformie. Jednocześnie One Box, pod względem liczby dostępnych skrytek, jest już drugą największą siecią w Polsce i pozostaje na podium, gdy policzymy rozstawione automaty.



Allegro weszło zdecydowanym krokiem na rynek usług logistycznych, oferując cały pakiet rozwiązań dla użytkowników platformy. Marka One Kurier by Allegro obejmuje sieć punktów odbioru stacjonarnego (One Punkt) i zielonych automatów paczkowych (One Box), a także kompleksową ofertę magazynowania i zarządzania wysyłką (One Fulfillment) oraz łączącego te usługi kuriera specjalizującego się w szybkich dostawach (One Kurier).