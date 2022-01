Allegro rozwija usługi logistyczne. Cel - przyspieszenie dostaw

Po udanym programie pilotażowym, w którym udział wzięło kilkadziesiąt firm prowadzących sprzedaż na platformie, Allegro rozpoczęło komercyjny etap rozwoju swojej usługi logistycznej.

Od 24 stycznia Allegro przyjmuje zgłoszenia od nowych sprzedających. Klienci mogą liczyć na jeszcze szybsze dostawy, a sprzedawcy korzystający z usługi dzięki oferowaniu jeszcze atrakcyjniejszych warunków, na wzrost sprzedaży.

Priorytetem dla Allegro są szybkie dostawy od sprzedających. Już ponad 80% zamówień jest realizowanych w 1-2 dni od zakupu. One Fulfillment uzupełni ten model wspierając tych sprzedawców, dla których szybki czas dostawy stanowi wyzwanie.

One Fulfillment by Allegro

Allegro we wrześniu ubiegłego roku uruchomiło One Fulfillment by Allegro. W pilotażu nowej usługi logistycznej wzięło udział kilkadziesiąt firm sprzedających na platformie, które dzięki sprawnej dystrybucji zamówień z magazynu Allegro, zaoferowały klientom nie tylko szeroki wybór metod dostawy, ale przede wszystkim zapewniały im dostawę następnego dnia, nawet produktów zakupionych do późnych godzin wieczornych oraz ograniczały negatywny wpływ łańcucha dostaw na środowisko. Teraz kolejni sprzedawcy będą mogli zgłosić się i dołączyć do usługi One Fulfillment by Allegro.

Firmy prowadzące sprzedaż na platformie mogą już teraz zgłosić chęć skorzystania z usługi poprzez stronę: www.allegro.pl/kampania/fulfillment. Po weryfikacji zgłoszeń, Allegro zaprasza do usługi w tych sprzedawców, którzy spełniają odpowiednie kryteria, w szczególności związane z realizacją dostaw. Na start, dla nowo dołączających firm przygotowano pakiet powitalny - przez pierwszy miesiąc sprzedający nie płaci opłat podstawowej i dodatkowych, a także otrzymuję dodatkowe wyróżnienia dla swoich ofert. Pakiet startowy jest przewidziany dla wszystkich firm, które dołączą do usługi do 30 czerwca 2022 r.

Allegro przyspiesza dostawy

Obecnie już ponad 80% zamówień składanych na Allegro dociera do klientów w ciągu 1-2 dni. Dzięki One Fulfillment by Allegro sprzedający oferują klientom szeroki wybór metod dostawy, a także znaczne skrócenie czasu dostaw szczególnie w największych metropoliach. Dostawy realizowane przez X-press Couriers opłacone do godziny 10:00 (lub, jeżeli dostawa realizowana jest na terenie Warszawy,, do 13:00) dotrą do klientów jeszcze tego samego dnia. Natomiast wszystkie zamówienia złożone w tygodniu do godziny 19:00 Allegro wyśle jeszcze w dniu zakupu. Platforma bierze pełną odpowiedzialność za produkty, w tym również za ich ewentualne uszkodzenia w transporcie do kupujących.

- Allegro przejmuje na siebie zadania związane z logistyką. Sprzedający dzięki temu mogą skupić się na podnoszeniu atrakcyjności swoich ofert oraz zwiększaniu sprzedaży. Co więcej, utrzymują wysoką jakość i tempo dostaw, nawet podczas szczytów sprzedażowych, bez konieczności inwestowania w powierzchnie magazynowe oraz profesjonalne wyposażenie. Kupujący z kolei dostają swoje zakupy szybciej i w bardziej ekologiczny sposób." mówi Grzegorz Czapski, Business Development Officer w Allegro. - Zainteresowanie takimi usługami logistycznymi deklaruje nam 30 - 40 % sprzedających na Allegro. W trakcie pilotażu zaobserwowaliśmy, że skrócenie czasu dostaw u sprzedawców korzystających z usługi, przełożyło się bardzo wyraźnie na wzrost ich sprzedaży - dodaje.

Allegro dysponuje magazynem o powierzchni 36 500 mkw. w A2 Warsaw Park. Niemal 2 800 mkw. stanowią biura i przestrzeń wypoczynku dla pracowników. Docelowo łączna powierzchnia operacyjna magazynu Allegro z systemem wewnętrznych antresol wyniesie 65 300 mkw., a zatrudnienie znajdzie 1200 osób.