Allegro Smart! drastycznie zdrożeje

Cena miesięcznego wariantu Allegro Smart! od godz. 9:00. 16 października zdrożeje z 10,99 do 14,99 zł. Każdy miesięczny pakietu kupiony wcześniej będzie jeszcze kosztował 10,99 zł. Allegro nie podniesie automatyczne ceny kupującym, którzy zapisali na platformie swoją kartę płatniczą i wybrali opcję autoodnawiania usługi. „Damy Ci znać mejlowo, że Twoja subskrypcja się zakończyła. Jeżeli akceptujesz nową cenę, to usługę Allegro Smart! możesz przedłużyć samodzielnie” - zapowiedziano w komunikacie.

Firma zapewniła, że nie zmieni się cena rocznej subskrypcji Allegro Smart! i nadal będzie ona kosztować 59,90 zł. Ten wariant podrożał już w drugiej połowie ub.r., wcześniej kosztował 49 zł. Równocześnie podwyższono cenę Allegro Smart Student! z 39 do 49,90 zł – przypomina serwis wirtualnemedia.pl.

Zwiększono ponadto wówczas dolny limit jednorazowych zakupów od jednego sprzedawcy, przy których można skorzystać z dostawy w ramach Allegro Smart!. Przy dostawach do automatów paczkowych i punktów odbioru limit ten zwiększył się z 40 do 45 zł, a w przypadku przesyłek kurierskich - z 40 do 65 zł.

Allegro to najpopularniejsza platforma e-commerce w Polsce. Do grupy należą m.in. eBilet, Ceneo, Mall Group i WE|DO. W pierwszym kwartale br. grupa zwiększyła przychody rok do roku o 22,7 proc. - do 1,71 mld zł, zysk netto zaś zmalał z 166,9 do 157 mln zł.