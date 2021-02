Allegro Smart! wzmacnia ofertę darmowej dostawy w kilka godzin

Do Allegro Smart! dołączył nowy kurier - pickpack - firma realizująca na Allegro dostawy w dniu zamówienia przez 7 dni w tygodniu. Umocni to ofertę Allegro Smart! darmowej dostawy w kilka godzin od zamówienia.

Klienci chętnie korzystają z przesyłek natychmiastowych, czyli takich, które otrzymają w dniu zamówienia. Dotyczy to szczególnie zakupów cyklicznych - takich jak produkty dla dzieci np. pieluchy, ale także żywność ekologiczna czy karma dla zwierząt. - Dzięki współpracy z firmą pickpack jeszcze więcej klientów, będzie mogło otrzymać swoje zakupy już w dniu złożenia zamówienia. Obecnie ponad 80 % zamówień z Allegro jest dostarczanych w ciągu 1-2 dni. To doskonały wynik, ale nasze ambicje są znacznie większe – mówi Łukasz Szczepański - dyrektor Delivery Experience w Allegro.

Warto podkreślić, że nowy kurier dostarcza klientom Allegro zamówienia 7 dni w tygodniu, wzmacnia tym samym portfolio ekspresowych przesyłek, dostępnych na platformie. W tym momencie, klienci mogą korzystać z usług pickpack na terenie Warszawy, ale firmy już pracują nad rozszerzeniem oferty o kolejne miasta.

Zamówienia z dostawą tego samego dnia Allegro wprowadziło ponad rok temu m.in. na terenie Warszawy, Poznania, Krakowa, Lublina, Łodzi, Wrocławia i Katowic. Przesyłki do 7 największych Polskich miast dostarcza firma X-press Couriers.

Włączenie nowego operatora logistycznego do oferty Allegro Smart! to powód do zadowolenia także dla firm sprzedających na Allegro. Z danych Allegro wynika, że klienci znacznie częściej wybierają oferty z deklarowanym krótkim czasem dostawy. Ponadto kupujący mogą szybciej znaleźć takie oferty dzięki filtrowi “Dostawa dzisiaj” oraz specjalnym oznaczeniom. Dla sprzedających wysyłanie przesyłek metodami pickpack i X-press Couriers niesie również korzyści finansowe. Od stycznia Allegro uruchomiło Program Szybkich Dostaw. Przedsiębiorcy, których paczki docierają do klientów w tym samym lub kolejnym dniu, mogą liczyć na rabat transakcyjny. W zależności od metody dostawy może on wynieść nawet 3,99 zł za przesyłkę.