Allegro szuka nowego prezesa. Francois Nuyts szefem do końca 2022

„Pozostaję w pełni zaangażowany w zespół i firmę oraz skupiony na jej planach. Będę też wspomagał proces wyboru i wdrażania kolejnego prezesa, który z pewnością wprowadzi Allegro na nowe wyżyny” – powiedział Francois Nuyts. „Allegro realizuje swój potencjał jako jedna z największych spółek giełdowych w Polsce i szykuje się do rozwoju na arenie międzynarodowej. Daje mi to poczucie niesamowitej dumy z organizacji, którą cały Zespół budował i buduje. Sam proces zmiany na moim stanowisku dopiero się zaczyna, a ja zostaję na miejscu, by wspierać wszystkie przełomowe projekty, które Allegro wdraża.”

Francois Nuyts jest prezesem Allegro od sierpnia 2018 roku i w tym czasie z sukcesem pomógł wprowadzić platformę na warszawską giełdę w ramach największej oferty publicznej w jej historii. Allegro przygotowuje się bowiem obecnie do integracji z Grupą Mall i WE|DO, by ugruntować swoją wiodącą pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej i nie tylko.