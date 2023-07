Allegro: Umowa o pracę jest u nas standardem

Ponad 40% pracowniczek i pracowników najpopularniejszej platformy e-commerce w Polsce deklaruje posiadanie dzieci, a ponad 1000 osób skorzystało z urlopów związanych rodzicielstwem (z czego prawie połowa to mężczyźni). Jednym z kluczowych elementów podejścia Allegro jest stabilne zatrudnienie - aż 83% pracowników ma stałe umowy o pracę, w pełnym lub częściowym wymiarze godzin. Jednocześnie ponad ¾ pracowniczek i pracowników korzysta z elastycznego podejścia firmy, obejmującego pracę w systemie hybrydowym czy opartym na zadaniach.

Oferujemy w Allegro rozwiązania, które są z jednej strony systemowe, a z drugiej wspierające dobrostan psychiczny obecnych i przyszłych rodziców. Pierwsza rzecz to umowa o pracę. Taka umowa jest u nas standardem, bo stabilne zatrudnienie to podstawa przy planowaniu dzieci. To oczywiście nie wszystko, bo proponujemy też wsparcie dodatkowe, od firmowego żłobka i przedszkola w Poznaniu zaczynając, po wszelkiego rodzaju dodatki do opieki nad dzieckiem, wyprawki szkolnej, obozów czy kolonii. W trosce o dobrostan pracowników z dziećmi oferujemy warsztaty z zakresu godzenia ról rodzicielskich i opiekuńczych z życiem zawodowym, zdrowego żywienia, medytacji, mindfulness, jogi oraz bezpłatne wsparcie psychologa, prawnika, a także specjalistów w zakresie finansów - tłumaczy Sandra Bichl, Interim HR Director w Allegro.