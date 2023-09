Allegro uruchomiło nową metodę dostaw do Czech. Ma być szybciej

Allegro robi kolejny krok w umacnianiu obecności w Czechach.

Allegro International Delivery

Allegro International Delivery to nowa metoda logistyczna, która pozwoli platformie rozwijać i przyspieszać dostawy międzynarodowe na nowych rynkach, tak aby klienci otrzymali zamówione produkty w jak najkrótszym czasie, a wysyłka z zagranicy nie stanowiła bariery w zakupach.



- Wiemy, że dostawy są kluczowe dla rozwoju Allegro w Europie. Dlatego, nie tylko wprowadziliśmy darmowe dostawy z Allegro Smart! dla naszych czeskich klientów, ale także wspieramy polskich sprzedawców, dostarczając im gotowe rozwiązania logistyczne. W uruchomionym właśnie modelu, Allegro czuwa nad całym procesem dostawy, zapewniając kompleksową opiekę wszystkim stronom transakcji. Jednocześnie łączy najlepsze jakościowo rozwiązania, które oferują lokalni liderzy logistyczni - polski InPost oraz czeski We|Do. Jesteśmy przekonani, że Allegro International Delivery idealne uzupełni dostępne na platformie opcje dostaw międzynarodowych oferowane przez firmy Packeta, DPD oraz DHL - mówi Jakub Kłoczewiak - Chief Operating Officer at Allegro.

Allegro do Czech

InPost jest pierwszym polskim partnerem współtworzącym Allegro International Delivery. Odpowiada za tzw. pierwszą milę, czyli odbiór przesyłek od rodzimych sprzedających. Dzięki temu przedsiębiorcy z Polski, prowadzący sprzedaż na Allegro.cz, mają zagwarantowane maksimum wygody. Zamówienia do Czech mogą nadawać - dokładnie jak w przypadku polskich przesyłek - w automacie Paczkomat lub u kuriera InPost.



- Współpraca InPost z Allegro od wielu lat układa się bardzo dobrze. Nasze statystyki pokazują, że co roku skokowo rośnie liczba użytkowników platformy wybierających dostawę do urządzeń Paczkomat® lub kuriera InPost. Sprzedawcy na Allegro mają szeroki wachlarz usług, które możemy zaoferować, a kupujący mogą korzystać ze swoich ulubionych maszyn Paczkomat® w opcji Allegro Smart!, zaś przy odbiorze z opcji multiskrytka. To sprawia, że zakupy na platformie Allegro są wygodne, a dostawa bardzo szybka. Dlatego InPost to idealny partner dla kolejnych, innowacyjnych usług – jak zamówienia wysyłane do Czech - dodaje Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPost.

Po czeskiej stronie paczki za doręczenie przesyłki odpowiada należąca do Allegro, firma logistyczna We|Do, oferująca prawie 3 500 punktów odbioru oraz dostawy kurierskie. Pieczę nad przesyłkami w tym procesie oraz komunikację pomiędzy wszystkimi partnerami zapewnia Allegro. Platforma już planuje dalszy rozwój metody oraz sukcesywne poszerzanie grona partnerów.

Allegro International Delivery wzmacnia ofertę dostaw międzynarodowych dostępnych na Allegro. Obecnie dostawy kurierskie do niemal całej Unii Europejskiej, z powodzeniem oferują DPD oraz DHL. Ponadto sprzedający mogą skorzystać z dostaw do czeskich punktów odbioru oraz automatów paczkowych należących do firmy logistycznej - Packeta, która realizuje dostawy we współpracy z Pocztą Polską.