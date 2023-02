Allegro, Vinted, OLX czy Amazon - te firmy szykują się na zmiany w prawie

Od 2024 roku platformy sprzedażowe będą raportować do Urzędów Skarbowych dane o transakcjach zawieranych za ich pośrednictwem.

Wymóg taki nakłada na platformy dyrektywa unijna DAC7. O takim obowiązku wiadomo już od zeszłego roku.

Platformy sprzedażowe z nowym obowiązkiem raportowania. Kogo zgłoszą do US?

Jaki jest cel tych zmian? Przede wszystkim chodzi o to, by wyłapywać osoby zarabiające na sprzedaży za pośrednictwem platform internetowych, które dziś unikają płacenia podatku. Do US nie będą zgłaszane osoby, które na danej platformie rocznie notują mniej niż 30 transakcji czy osiągają obroty do 2 tys. euro (ok. 9,4 tys. zł).

Polska administracja będzie się wymieniała zebranymi informacjami zarówno z innymi państwami UE, jak i z tymi, które podpisały stosowne umowy o wymianie informacji podatkowej.