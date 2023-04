Allegro w kampanii gwarantuje najniższe ceny

Zdecydowana większość konsumentów (82%) twierdzi, że zmieniła swoje zwyczaje zakupowe - decydując się na znaczący wydatek, kupujący więcej czasu poświęcają na znalezienie najlepszej oferty i przemyślenie zakupu (66%). Częściej porównują też różne produkty i ich ceny (61%).

Od teraz wybierając na Allegro produkt z oznaczeniem "Gwarancja Najniższej Ceny" kupujący może być pewny, że nie musi już podejmować wszystkich tych czasochłonnych kroków - porównywać ofert i ich cen w wybranych sklepach, bowiem Allegro zrobi to za niego. Platforma codziennie porównuje ceny setek tysięcy ofert w kilkudziesięciu najpopularniejszych sklepach internetowych, by dać pewność swoim klientom, że na Allegro znajdą je najtaniej.

Jak dokładnie działa gwarancja? Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu na Allegro produktu z oznaczeniem “Gwarancja Najniższej Ceny”, kupujący znajdzie tańszą ofertę w jednym z kilkudziesięciu wskazanych w regulaminie sklepów internetowych i zgłosi się do Allegro, otrzyma zwrot różnicy w cenie w postaci kuponu do wykorzystania na platformie. Maksymalna łączna kwota takiego zwrotu podczas trwania akcji to aż 200 zł miesięcznie.

Widzimy, jak istotna jest dziś cena produktu. Nasze badania jasno wskazują, że kupujący są gotowi podjąć szereg dodatkowych kroków, aby mieć pewność, że znaleźli najlepszą ofertę. W Allegro dajemy im na to gwarancję, dzięki wprowadzonej właśnie akcji. Zależy nam jednak, aby takie rozwiązania wspierały kupujących długoterminowo, dlatego z pewnością będziemy dalej nad nimi pracować, by zakupy na naszej platformie były jak najwygodniejsze i jak najkorzystniejsze, komentuje Jakub Gałczyński, Head of Group Campaign Sourcing and Deal Zone w Allegro