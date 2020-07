Allegro w ramach nowej usługi udostępni klientom budżet do 4 tys. zł

Budżet zakupowy przyznawany jest bezterminowo. Nie ma również miesięcznych opłat i abonamentów. Fot. Allegro

W ramach usługi Allegro Pay klienci Allegro będą mieli do wykorzystania środki, którymi można płacić za zakupy w dowolnym momencie, wybierając wygodną dla siebie opcję spłaty - w ciągu 30 dni lub w nawet w 20 miesięcznych spłatach. Z nowej metody płatności mogą już korzystać pierwsi klienci, a w ciągu najbliższych kilku miesięcy dostęp do Allegro Pay będzie systematycznie rozszerzany.

Jak mówi François Nuyts, prezes Allegro, nowa usługa jest uzupełnieniem innych metod płatności dostępnych na platformie. - To kolejna inwestycja, która sprawia, że codzienne zakupy klientów są o wiele łatwiejsze, a także zwiększa potencjał transakcyjny dla sprzedających - mówi François Nuyts.

Na początek dostęp do Allegro Pay otrzyma grupa kilkudziesięciu tysięcy klientów, która będzie systematycznie wzrastać do końca 2020 roku. Osoby, które po zalogowaniu na Allegro, w metodach płatności do wyboru w formularzu dostawy i płatności zobaczą Allegro Pay, będą mogły aktywować usługę i zyskać nawet 4 tys. zł do wykorzystania na swoje zakupy na platformie. Wystarczy tylko raz wypełnić prosty wniosek, a środki zostaną przyznane na podstawie indywidualnej analizy, dokonanej przede wszystkim w oparciu o dane pochodzące z baz zewnętrznych oraz historię zakupów na Allegro.

Allegro Pay można aktywować bezpłatnie i użyć w każdej chwili. Zrealizowane zakupy można spłacać w dowolny sposób - odraczając wpłatę o 30 dni czyli zapłacić dokładnie tyle, ile wynosi kwota zakupu. Dodatkowo, subskrybenci Allegro SMART! będą mogli wybrać opcję 3 miesięcznych spłat, w których oprocentowanie wyniesie 0%. Klienci mają też do wyboru dłuższy okres spłaty podzielonej na 5, 10 lub 20 miesięcznych płatności.

Budżet zakupowy przyznawany jest bezterminowo - przy braku korzystania z usługi, klient nie ponosi żadnych kosztów. Nie ma również miesięcznych opłat i abonamentów.