Allegro wciąż liderem sprzedaży online. Shopee dogoniło Amazona

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja ekonomiczna przyczyniła się do zmian w postrzeganiu własnych finansów przez Polaków – czują, że decyzje zakupowe muszą podejmować w bardziej przemyślany i rozsądny sposób.

Wpływ wydarzeń społeczno–ekonomicznych takich jak: zmiany podatkowe, inflacja czy wojna w Ukrainie na sposób dokonywania zakupów dostrzega co drugi konsument korzystający z internetu. 66 proc. z tych, którzy zauważają tę zależność, chętniej robi zakupy przez internet.

Liderzy sprzedaży online na czele z Allegro

Najwięcej osób rozpoczyna poszukiwania od Allegro – 30% internautów. Od Google swoją ścieżkę zakupową zaczyna 18% osób. Z odpowiedzi badanych wynika, że użytkownicy korzystający z Google chcą poznać opinie na temat interesujących przedmiotów, natomiast ci wybierający Allegro są nastawieni na zdobycie informacji o ich dostępności. Nawet 98% konsumentów, którzy zaczynają poszukiwania na platformie Google oraz Allegro odnajduje tam to, czego szukało.

Badanie pokazało również, że Allegro jest najchętniej wybieraną platformą do dokonywania zakupów – aż 86% konsumentów odpowiedziało, że zdarza im się korzystać z usług portalu. Dla porównania platformę AliExpress w tym pytaniu wybrało 33%, a Shopee cieszyło się taką samą popularnością jak Amazon (15%).

Smart shopping – tak Polacy kupują w internecie

Konsumenci na skutek pandemii COVID-19 nauczyli się sprawnie poruszać po zasobach internetu oraz dokonywać zakupów, a trend smart shoppingu z roku na rok jest coraz bardziej widoczny w branży e-commerce.

Podczas zakupów online użytkownicy najbardziej zwracają uwagę na ceny produktów (aż 43% badanych wskazało ten czynnik jako ważny powód zakupu). Ważne są dla nich także inne aspekty, m.in. dostępność (27% badanych uznało to za ważny powód), łatwość zakupów i darmowa dostawa (25%). Po pandemii priorytetem zdecydowanie stały się też szybkość wysyłki (22%) oraz wygoda, rozumiana jako brak konieczności wychodzenia z domu (21%).

Polacy cenią sobie również elastyczną formę odbioru paczek. W 2022 roku przesyłki kurierskie wybrało mniej osób niż odbiór w punkcie, takim jak paczkomat InPost, Orlen, Żabka itp. (odpowiednio 41% vs. 49%). Przesyłki kurierskie odnotowały spadek o 4 p.p. w stosunku do 2021 roku. Z kolei jeżeli chodzi o płatność, liderem jest BLIK, z którego już dzisiaj korzysta 32% badanych. Zdecydowanie zauważalny spadek dotyczył natomiast przelewów tradycyjnych (o 10 p.p. vs 2021). Poza nimi spadki odnotowały szybkie płatności (o 8 p.p. vs 2021) i płatności kartą online (o 3 p.p. vs 2021).

Czego szukamy najczęściej?

Podobnie jak w ubiegłorocznym badaniu, w zdecydowanej większości kategorii produktowych dominującym miejscem rozpoczęcia poszukiwania jest Allegro. Najczęściej szukamy tam artykułów związanych z motoryzacją – w tym miejscu widoczna jest także jedna z największych różnic pomiędzy Allegro (39%) a Google (20%). Wysoko w poszukiwaniach plasują się również sekcje: dom i ogród (Allegro 39% vs Google 18%), dziecko (Allegro 35% vs Google 17%) oraz środki czystości (Allegro 34% vs Google 14%).

Z kolei najmniejsza różnica pomiędzy tymi dwoma platformami zauważalna jest w kategoriach sport i turystyka (Allegro 26% vs Google 20%) oraz uroda i zdrowie (Allegro 27% vs Google 21%).

Gdzie ostatecznie dokonujemy zakupu?

Niezmiennie zdecydowanym liderem w tej kategorii jest Allegro – podobnie jak w zeszłym roku, gdzie na zakup produktu decyduje się już ponad połowa konsumentów (57%). Na drugim miejscu pozostają sklepy online z wynikiem 20%. Co więcej, z roku na rok coraz mniej osób dokonuje zakupu w sklepie stacjonarnym – w 2022 roku to tylko 3% (od 2018 roku był to spadek aż o 19 p.p.).