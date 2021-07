Allegro wprowadza kolejne zmiany w regulaminie

Allegro zapowiedziało nowe zmiany w regulaminie, dotyczące między innymi zmiany zasad sprzedaży oprogramowania w kategorii Komputery. Po zmianach wprowadzonych w kategorii gier, jest to kolejny krok, który ma na celu ułatwienie dotarcia do pełnowartościowych produktów. Jest to również istotna zmiana w kontekście wpływu na doświadczenia zakupowe kupujących i ochronę ich przed zakupami niezgodnymi z oczekiwaniami.

Zmiany w regulaminie Allegro, które wejdą w życie od 6 września, zabraniają sprzedaży używanego cyfrowego oprogramowania (ESD) oraz OEM, takiego jak na przykład Windows 10, Office, Corel Draw etc. Wystawianie nowego oprogramowania cyfrowego będzie dostępne jedynie dla autoryzowanych sprzedawców, posiadających konta firmowe. Każda firma, która będzie chciała wystawiać takie oferty, musi wysłać wiadomość na: oprogramowaniekomputerowe@allegro.pl, która oprócz nazwy konta, powinna zawierać potwierdzenie, oświadczenie lub inną formę zgody na sprzedaż tego oprogramowania od oficjalnego dystrybutora lub właściciela praw, ewentualnie fragment umowy handlowej, potwierdzającej współpracę z oficjalnym dystrybutorem. Pozostali użytkownicy nie będą mieli takiej możliwości. Jeśli zaś chodzi o sprzedaż płyt CD lub innych trwałe nośniki zawierających używane oprogramowanie, będzie to jedynie możliwe w oryginalnym opakowaniu, zawierającym kod aktywacyjny. Tak jak dotychczas, będzie to można zrobić zarówno z poziomu konta zwykłego, jak i firmowego. Wszystkie oferty niezgodne z wymogami będą usuwane. Jest to kolejna ważna zmiana, która ma przeciwdziałać nielegalnej sprzedaży używanego oprogramowania. Ofertę niezgodną z regulaminem można zgłosić poprzez formularz dostępny na dedykowanej stronie informacyjnej w pomocy Allegro.

19 lipca rusza również nowe narzędzie dla sprzedających - będą oni mogli samodzielnie tworzyć kupony w wybranych kategoriach.Sami więc zdecydują jaki asortyment zostanie objęty promocją. Dodatkowo mogą ustalić również minimalną wartość koszyka zakupowego, od której klient może skorzystać z określonego kuponu.