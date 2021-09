Allegro wspiera cyfrową transformację poprzez zachęcanie do zakupów online

Koło zamachowe zielonej transformacji e-commerce

W 2020 roku Allegro wprowadziło Strategię CSR i Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2023, składającą się z 4 filarów dotyczących klientów, sprzedawców, społeczeństwa i pracowników. W 2021 roku Allegro rozpoczęło wdrażanie przyjaznej dla środowiska sieci automatów paczkowych zasilanej odnawialnymi źródłami energii i stawianej wśród zieleni. Przed uruchomieniem projektu One Fulfillment by Allegro, który usprawni działalność wysyłkową, firma wdraża i rozwija wiele zrównoważonych rozwiązań, w tym opakowania ekologiczne.

Polityka cyfrowa

Europejski sektor technologiczny potrzebuje elastyczności, aby sprostać stale rosnącym oczekiwaniom konsumentów i rynku, jak również rozwijać nowe technologie. UE może stworzyć takie ramy, opierając swoją politykę na takich zasadach jak proporcjonalność, inteligentne regulacje oraz jednolitość celów polityki i przepisów prawa. - Kluczowe jest to, by przepisy regulujące obowiązki platform, podatki, innowacyjne rozwiązania płatnicze, wykorzystanie sztucznej inteligencji i danych pozwalały na innowacyjność i rozwój najnowocześniejszych usług bez spowalniania procesów, czy tworzenia nieuzasadnionych kosztów lub obciążeń administracyjnych. W przeciwnym razie uzyskamy zasady, które nieumyślnie będą tworzyć bariery dla nowych graczy, pogarszać warunki rozwoju w Europie i utrudniać konkurowanie w skali globalnej. Przejrzystość, słuszność i przewidywalność prawodawstwa UE są kluczem do utrzymania konkurencyjności i innowacyjności wśród wszystkich unijnych firm technologicznych, nie tylko Allegro - podaje firma.

Dbałość o odpowiednie otoczenie konkurencyjne

Allegro wspiera inicjatywy, które mają na celu zrównanie pozycji globalnych gigantów technologicznych z lokalnymi graczami. Chodzi o umożliwienie odpowiednich kontroli i upoważnienie władz do ograniczania nieuczciwych praktyk wśród “gatekeeper’ów” - także tych praktyk, które ze względu na status i skalę działania mogą wywołać niewłaściwe skutki.

Zdaniem Allegro, jednolite zasady, ich interpretacja, stosowanie i egzekwowanie mają zasadnicze znaczenie dla jednolitego rynku cyfrowego.