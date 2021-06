Allegro z czasową ofertą w odroczonych płatnościach dla firm

Do końca roku Allegro nie pobiera od sprzedających prowizji za usługę sprzedaży z odroczoną płatnością. Dla firm korzystających z zakupów z odroczoną płatnością Allegro przygotowało promocję - dokonując zakupu do 16 lipca nie ponoszą dodatkowych kosztów, nawet przy 60-dniowym terminie spłaty.

Z elastycznych metod płatności można skorzystać już przy zakupach o wartości 100 zł.

Na początku lutego uruchomiona została platforma Allegro Biznes, która pozwala firmom robić zakupy i sprzedawać w łatwiejszy sposób. Jedną z jej kluczowych funkcjonalności jest możliwość odroczenia płatności - kupujący mają do 60 dni na spłatę, już od pierwszych zakupów, bez konieczności składania wniosków i podpisywania umów kredytowych (wystarczy, że pozytywnie przejdą szybki proces weryfikacji). Aktualnie kupujący mogą wybierać spośród ponad 45 mln ofert z elastycznymi metodami płatności.



Obecnie na platformie Allegro trwa właśnie promocja - dokonanie zakupów do 16 lipca, nawet przy 60-dniowym okresie spłaty, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla kupujących. Dane za pierwsze miesiące funkcjonowania Allegro Biznes pokazują, że klienci firmowi najchętniej wybierają najdłuższy, 60-dniowy termin płatności, który jest trudno dostępny poza Allegro.

Kupujący zdecydowanie częściej niż przy innych metodach płatności, wracają też po kolejne zakupy. Nie muszą bowiem przy tym zawierać żadnych umów kredytowych, co jest korzystne dla ich finansów. Co więcej, ta metoda płatności nie ogranicza standardowych limitów np. na kartach kredytowych, czyli stanowi dodatkowe środki do wykorzystania.

Minimalna wartość koszyka, pozwalająca na zakup z tą metodą płatnością, to 100 zł. Aktualnie najczęściej finansowanymi z odroczeniem kategoriami są: elektronika, części samochodowe, elektronarzędzia oraz wyposażenie (np. restauracji).