Allegro z dużym wzrostem przychodów, mimo wysokiej bazy sprzed roku

Liczba ofert opublikowanych na Allegro przez sprzedawców wzrosła o połowę w ujęciu rocznym. Fot. materiały prasowe

W II kwartale 2021 roku Allegro zwiększyło przychody o 28,4 proc., a wartość sprzedanych towarów (GMV) wzrosła o 10,6 proc. Wzrost nastąpiło w porównaniu do bardzo silnego II kwartału 2020 r., kiedy wybuch pandemii wywołał ożywienie w zakupach online.

Allegro zwiększyło wartość sprzedanych towarów (GMV) o 10,6% r/r do 10,4 mld zł w II kwartale. Przychody wzrosły o 28,4% r/r do 1,3 mld zł, a przychody z działalności reklamowej o 39,5% r/r.

Wzrosła zarówno liczba aktywnych kupujących, jak i roczna kwota wydawana przez aktywnego kupującego.

Liczba ofert opublikowanych przez sprzedawców wzrosła o połowę w ujęciu rocznym.

Grupa podtrzymuje swoje roczne prognozy wyników i obniża prognozy dotyczące nakładów inwestycyjnych w tym roku.

Solidne wyniki Allegro

Liczba aktywnych kupujących wzrosła o 7,2% r/r do 13,2 mln w II kwartale, pomimo powrotu do działalności sklepów stacjonarnych po całkowitym lockdownie w poprzednim roku. Roczna kwota wydawana przez aktywnego kupującego wciąż rośnie i osiągnęła wysokość 2969 zł (wzrost o 29,4% r/r i o 3,1% kw/kw).

Skorygowana EBITDA, czyli zysk operacyjny przed uwzględnieniem amortyzacji oraz zysków i strat nadzwyczajnych, wyniosła 559,9 mln w II kwartale (wzrost o 23,8% r/r). Nakłady inwestycyjne w II kwartale wzrosły o 24,0% r/r do 7,1% przychodów z II kwartału.

Grupa podtrzymuje swoje (podwyższone) oczekiwania ogłoszone w ramach aktualizacji prognoz w I kwartale 2021 roku dotyczące GMV, przychodów oraz skorygowanej EBITDA, nieznacznie obniżając przy tym szacowane wydatki na inwestycje.

Wysoka baza sprzed roku

- Drugi kwartał był wyjątkowy ze względu na to, że punktem odniesienia dla naszych wyników jest okres gwałtownego wzrostu który zanotowaliśmy krótko po wybuchu pandemii COVID-19 rok temu. Na nasze bardzo dobre wyniki z tamtego czasu wpłynęły nie tylko bezprecedensowe ograniczenia w handlu, ale także nasza reakcja na te wyjątkowe wydarzenia, czyli np. zapewnienie bezpłatnego dostępu do programu Smart! wszystkim konsumentom. Biorąc pod uwagę efekt bazy, wspaniale jest widzieć, że nasz biznes tak dobrze się rozwija – powiedział Francois Nuyts, prezes Allegro.

- Od marca ubiegłego roku branża handlowa dotknięta była kilkoma lockdownami o różnym stopniu restrykcyjności. Obecnie sklepy stacjonarne zostały ponownie otwarte, a konsumenci znów mogą swobodnie decydować o sposobie spędzania czasu i miejscu robienia zakupów. Nie tylko utrzymaliśmy, ale wręcz zwiększyliśmy naszą bazę aktywnych kupujących o kolejne 7% w porównaniu z ubiegłym rokiem, a coraz większy wybór i konkurencyjne ceny spowodowały, że konsumenci wydają na naszej platformie coraz więcej – dodaje.

GMV Grupy osiągnęło 10,4 mld zł w II kwartale 2021 roku (wzrost o 10,6% r/r), co przełożyło się na ponad 20,0 mld zł wartości sprzedaży brutto na platformie w pierwszym półroczu 2021 roku (wzrost o 25,2% r/r). Udało się to osiągnąć dzięki licznym usprawnieniom w ramach tzw. podstaw handlu detalicznego (wyboru, ceny, wygody – kluczowych czynników wpływających na doświadczenie klienta). Allegro rozszerzyło pakiet Smart! i zrealizowało ambitny plan innowacji, a wiele kolejnych udoskonaleń jest w realizacji.

Przychody wyniosły 1,3 mld zł w II kwartale 2021 roku (wzrost o 28,4% r/r), przy czym w segmencie marketplace odnotowano wzrost o 29,4% r/r, który ma największy udział w przychodach ogółem, wynoszący niemal 83%. Wyniki z działalności reklamowej Allegro rosły w tempie znacznie przewyższającym wzrost GMV – o 39,5% r/r w II kwartale, stanowiąc blisko 9% przychodów Grupy w tym okresie, w porównaniu z 8% w poprzednim roku. Jednocześnie wskaźnik take rate wzrósł o 153 pb. w II kwartale w ujęciu rok do roku, kształtując wyniki kw/kw na poziomie 10,46% GMV.

eBilet, spółka zależna Allegro, wznowiła sprzedaż biletów po ponownym uruchomieniu imprez masowych w II kwartale, ponownie przyczyniając się do osiągania coraz lepszych wyników przez Grupę.

Dobre wyniki efektem inwestycji m.in. w pakiet Smart!

- Odnotowujemy dalszy wzrost kluczowych wskaźników i to pomimo tego, że w ubiegłym roku wzmożony ruch w sieci i nasze wsparcie dla kupujących i sprzedających przełożyło się na wzrost dynamiki GMV do 71,5% w drugim kwartale 2020 – powiedział Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro. - Dzisiejsze wyniki udowadniają, że nasza strategia zakładająca nieustanne inwestowanie w jakość obsługi klienta, a także pakiet Smart!, Allegro Pay i wiele innych innowacji powstałych z myślą o kupujących i sprzedających pozwoliły nam utrzymać znaczną część dodatkowego popytu ze strony kupujących wykreowanego po wybuchu pandemii COVID-19 i dobrze przygotowały nas na drugie półrocze 2021 roku - dodaje.

Jak zauważa, zysk netto za II kwartał wzrósł o 60% r/r i niemal podwoił się w ciągu półrocza do 565,5 mln zł. - Wyniki te nie tylko przekonują do podtrzymania naszej prognozy na 2021 rok, którą wcześniej podnieśliśmy po pierwszym kwartale, ale także zachęcają do kontynuowania aktywnego inwestowania w rozwój działalności – mówi Jon Eastick.

W II kwartale liczba ofert opublikowanych przez sprzedawców wzrosła o połowę w ujęciu rocznym, a grupa intensywnie inwestuje w rozwój platformy marketplace z myślą o nich. Obejmuje to wzrost wydatków na darmowe dostawy o 32% r/r, wzrost wydatków na marketing o 40% r/r oraz zwiększenie zatrudnienia o 29% r/r. W miarę inwestowania, skorygowana EBITDA wzrosła o 23,8% r/r do 560 mln zł za II kwartał i o 35,6% r/r do 1096 mln zł za I półrocze 2021 roku.

Grupa potwierdza swoje roczne prognozy, przewidując wzrost GMV o kilkanaście do dwudziestu kilku procent w całym bieżącym roku, wzrost przychodów o nieznacznie powyżej trzydziestu procent oraz wzrost Skorygowanej EBITDA o nieco poniżej do nieco powyżej dwudziestu procent. Jednocześnie obniża prognozy dotyczące nakładów inwestycyjnych w tym roku do przedziału 475–525 mln zł z dotychczasowych 560–600 mln zł.