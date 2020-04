Allegro z infolinią dla seniorów o zakupach online

Od 8 kwietnia do 30 czerwca będzie dostępna specjalna infolinia Allegro dla seniorów, przez którą konsultanci będą prowadzić seniora krok po kroku przez proces zakupowy: począwszy od pomocy przy zakładaniu konta, przez pomoc w wyborze formy płatności i dostawy, z uwzględnieniem darmowej dostawy z Allegro Smart.

- Otwieramy kanał wsparcia dla seniorów: infolinię. Specjalnie przeszkoleni konsultanci, doświadczeni w pracy z osobami rozpoczynającymi kupowanie na Allegro będą dostępni pod numerem:

616 271 777, codziennie od 8:00 do 20:00. Pomogą seniorom w różnych przypadkach i udzielą

praktycznych informacji: od założenia konta na Allegro (chociaż możliwy będzie także zakup bez

rejestracji), przez pomoc przy wyszukiwaniu produktów, korzystaniu z filtrów, zakupie, płatności,

wyborze dostawy itp. Jedyne, czego będą potrzebować seniorzy podczas tych konsultacji, to

komputer lub smartfon, podłączone do Internetu, oraz adres email - wyjaśnia firma.

- Podejmujemy dodatkowe kroki, aby pomóc seniorom odkryć zakupy online dzięki spersonalizowanej pomocy naszych doradców w czasie rzeczywistym - mówi Jakub Kłoczewiak, Customer Experience Director w Allegro.