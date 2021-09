Allegro z nową usługą logistyczną dla sprzedawców

Do programu pilotażowego zostało zaproszonych kilkadziesiąt firm prowadzących sprzedaż na Allegro.

Szersze grono sprzedawców będzie miało szansę przystąpić do usługi już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Dystrybucja produktów zakupionych na Allegro z jednego centrum logistycznego pozwoli jeszcze bardziej skrócić czas dostawy oraz ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

Sprzedawcy będą mogli skupić się na podnoszeniu atrakcyjności swoich ofert oraz zyskają przewagę konkurencyjną.

Praca dla 1200 osób

W nowym centrum logistycznym Allegro zatrudnienie znajdzie 1200 osób.

Najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce, zgodnie z zapowiedziami, uruchamia nową usługę logistyczną - One Fulfillment by Allegro.

“Dzięki usłudze One Fulfillment planujemy jeszcze bardziej skrócić czasy dostaw, obniżyć koszty i poprawić przewidywalność dla klientów. Klienci docelowo będą mogli także dokonać zakupu od wielu sprzedawców z jednego centrum magazynowego, a zamówienie zostanie wysłane jedną paczką, co jest zarówno bardziej ekonomiczne jak i ekologiczne,” mówi Grzegorz Czapski, Business Development Officer w Allegro. “Tym samym sprzedawcy będą mogli podnieść atrakcyjność swoich ofert i istotnie zwiększyć sprzedaż. Nowa usługa pozwoli im przeznaczyć czas i zasoby - poświęcane dotychczas na logistykę - na to, co najważniejsze, czyli pozyskiwanie atrakcyjnych produktów, ich dobrą prezentację na platformie i profesjonalną obsługę klienta. Sprzedawcy utrzymają wysoką jakość dostaw nawet podczas szczytów sprzedażowych i nie będą musieli sami inwestować w profesjonalne magazyny oraz ich wyposażenie”

Kluczowy czas dostawy

Obecnie już ponad 80% zamówień składanych na Allegro dociera do klientów w ciągu 1-2 dni i czasy dostaw dynamicznie przyspieszają. Platforma nie ustaje w staraniach, by wspierać ten trend poprzez szereg inicjatyw motywujących sprzedawców i firmy logistyczne do poprawy czasów dostaw, w tym poprzez rozwój oferty własnych innowacyjnych rozwiązań logistycznych. W maju uruchomione zostały pierwsze Allegro Punkty w sieci Kolporter, a do końca roku klienci będą mogli skorzystać z jeszcze większej liczby atrakcyjnych lokalizacji, w których mogą nadawać i odbierać przesyłki z Allegro. Równocześnie platforma “sadzi” sieć nowoczesnych zielonych automatów paczkowych, z których pierwsi klienci skorzystają jeszcze jesienią bieżącego roku. Nowe usługi logistyczne oraz metody dostawy od Allegro jeszcze bardziej usprawnią proces dostarczania zakupów klientom.

Allegro uruchamia swoja usługę logistyczną w A2 Warsaw Park, gdzie dysponuje powierzchnią 36 500 m2. Niemal 2 800 m2 stanowią biura i przestrzeń wypoczynku dla pracowników. Docelowo łączna powierzchnia operacyjna Magazynu Allegro z systemem wewnętrznych antresol wyniesie 65 300 m2.