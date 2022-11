Allegro ze stratą 2,2 mld zł. Robi test na utratę wartości Grupy MALL i WE|DO

Najważniejsze parametry finansowe

Wartość sprzedaży brutto (GMV) przyspieszyła wzrost do 21% r/r, osiągając poziom 12 mld PLN w trzecim kwartale dla polskiej części biznesu. GMV wzrosło we wszystkich kluczowych kategoriach, pokazując stabilność popytu na zapewnianą przez Allegro ofertę.

Wzrost przychodów polskiej części grupy o 32% r/r do 1,63 miliarda PLN w trzecim kwartale.

Liczba aktywnych kupujących wzrosła w trzecim kwartale o ponad 400k r/r ustanawiając nowy rekord na poziomie 13,8 mln. Średnie GMV na jednego aktywnego kupującego zwiększyło się zaś o 13,3% r/r do 3 449 PLN

Skorygowana EBITDA (wynik na działalności operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji i zdarzeń jednorazowych) dla polskiej części grupy wzrosła o 24,6% r/r do 588 mln PLN w trzecim kwartale, zwiększając też wartość EBITDA na poziomie skonsolidowanym, zwłaszcza w obliczu ograniczenia strat przez Grupę MALL w ujęciu kwartalnym.

Allegro kontynuuje optymalizację sprzedaży własnej w Grupie MALL, jednocześnie przygotowując się do planowanego na przyszły rok wdrożenia w Czechach modelu marketplace, opartego głównie na ofertach stron trzecich.

Włączając Grupę MALL i WE|DO, skonsolidowane GMV grupy wzrosło o 30,4%, przychody zwiększyły się o 88%, zaś skorygowana EBITDA była o 13,9% wyższa r/r w trzecim kwartale.

Wskaźnik Take Rate w polskiej części biznesu Allegro zwiększył się o 0,76 pp r/r do 11,05% w trzecim kwartale. Przychody reklamowe generowane przez polską część biznesu wzrosły zaś o 30,5% r/r, poszerzając jednocześnie swój udział w GMV.

Allegro potwierdza swoje oczekiwania całoroczne, zakładając dla działalności w Polsce wzrost GMV w przedziale 15-17%, przy wzroście przychodów na poziomie 23-26% i wzroście skorygowanej EBITDA o 10-12% r/r. Nakłady inwestycyjne mają zaś wynieść 650-700 mln PLN. Na poziomie skonsolidowanym, GMV ma się zwiększyć o 22-24%, a przychody o 67-71%. Oczekiwania co do skorygowanej EBITDA na poziomie skonsolidowanym wynoszą +2-6%, zaś nakłady inwestycyjne spodziewane są w przedziale 720-800 mln PLN.

Wyniki za trzeci kwartał uwzględniają wynik testu na utratę wartości Grupy MALL i WE|DO. To niepieniężne zdarzenie zmniejszyło zysk netto w trzecim kwartale, ale nie miało wpływu na EBITDA grupy, czy na jej przepływy pieniężne. Nie wpływa ono też na stabilność działalności Allegro ani na priorytety biznesowe firmy. Strategiczny cel w postacie stworzenia przez Allegro czołowej platformy marketplace na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej pozostaje bez zmian.

- Nasze wyniki w trzecim kwartale potwierdzają, że Allegro nadal jest najlepszym miejscem dla zakupów online. W obliczu niepewności ekonomicznej i inflacji klienci mają mniej środków do wydania, ale wiedzą, że to u nas mogą znaleźć najlepsze oferty. Mamy plan i odpowiedni zestaw priorytetów do dalszego rozwoju naszej działalności. Naszym podstawowym celem jest dalszy wzrost w Polsce i poszerzanie naszego udziału za granicą poprzez zwiększanie naszej bazy sprzedawców i konsumentów. Stopniowo przeobrażamy Allegro Pay w działalność, która się finansuje sama. Chcemy wykorzystać też pełny potencjał biznesowy Smart! jak i naszych możliwości jeśli chodzi o szybkość i efektywność dostaw. Kluczowym celem jest teraz wprowadzenie naszego modelu marketplace na arenie międzynarodowej, zaczynając od Czech w przyszłym roku. Jednocześnie koncentrujemy się na odpowiednim zarządzaniu kosztami i dyscyplinie kapitałowej w całej grupie, aby jak najlepiej finansować nasze cele. Allegro ma bez dwóch zdań wszystko, by dalej się rozwijać. Nasz model biznesowy okazuje się najlepszym rozwiązaniem zarówno dla sprzedawców jak i kupujących, którzy mierzą się obecnie z presją inflacyjną. Stworzyliśmy bowiem platformę wzrostu biznesu dla każdego sprzedawcy, a także platformę, która codziennie oferuje duży wybór okazji zakupowych dla wszystkich, którzy chcą utrzymać koszty w ryzach - komentuje Roy Perticucci, prezes Allegro.

Polska część grupy Allegro, która ma też największy udział w ogólnym biznesie, przyspieszyła wzrost GMV i przychodów w trzecim kwartale odpowiednio do 21% i 32% r/r, zwłaszcza że dołączenie do platformy takich marek jak Triumph, Coty, Porsche, czy Iveco pomogło liczbie ofert przekroczyć 260 mln. Coraz większy wybór jak i niezmienne skupienie się Allegro na zapewnianiu atrakcyjnych cen przełożyły się na ponowny wzrost liczby aktywnych kupujących do 13,8 mln, podczas gdy średnia generowana przez nich wartość GMV skoczyła o kolejne 13,3% r/r do 3 449 PLN w trzecim kwartale.

Ponad 2100 automatów paczkowych One Box

Poprawa monetyzacji i wyższe przychody reklamowe pomogły Skorygowanej EBITDA polskiej części biznesu Allegro powrócić do tendencji wzrostowej w trzecim kwartale, zwiększając jednocześnie wartość EBITDA na poziomie skonsolidowanym. Allegro Pay kontynuowało solidny wzrost - wartość udzielonych za pośrednictwem tego programu pożyczek przekroczyła 1,4 mld PLN w trzecim kwartale (+156% r/r). Marże Allegro Smart! powinny się tylko polepszać dzięki wprowadzonym w tym miesiącu zmianom w programie, w tym pierwszej podwyżki opłaty subskrypcyjnej w jego czteroletniej historii. Razem z siecią ponad 2100 automatów paczkowych One Box, marki Allegro stały się synonimem wygodnych zakupów.

Allegro buduje pozycję na zagranicznych rynkach. Marketplace na czeski rynek

Allegro chce nadal wzmacniać swoją pozycję w kraju jak i wygrywać za granicą, koncentrując się na integracji przejętych w tym roku aktywów. Poszerzają one zasięg geograficzny grupy na całą Europę Środkową i Wschodnią i obecnie Allegro buduje swoją nową strukturę na mocnych stronach połączonej grupy. Pierwsze efekty już widać - stopniowa optymalizacja sprzedaży własnej (1P) w Grupie MALL pomogła ograniczyć jej straty jak i zwiększyć tamtejsze GMV w trzecim kwartale. Allegro przygotowuje teraz planowane na przyszły rok wdrożenie w Czechach sprawdzonego już w Polsce modelu marketplace, opartego głównie na ofertach innych firm (3P). Tymczasem GMV Grupy MALL z działalności 3P wzrosło o prawie 40% r/r już w trzecim kwartale, osiągając prawie 14% udziału w wartości ogólnej. Nadrzędnym celem pozostaje potwierdzenie przez Allegro statusu platformy pierwszego wyboru zarówno dla kupujących jak i sprzedawców także poza Polską.





„Allegro pozostaje pierwszym wyborem wśród platform e-commerce’owych zarówno dla kupujących, jak i sprzedawców nawet w obliczu rosnącej presji gospodarczej. Umożliwiło to grupie przyspieszenie tempa wzrostu GMV do 21% w trzecim kwartale. Kroki, które podjęliśmy w celu poprawy naszych marż w ostatnich miesiącach przełożyły się na powrót do wzrostu Skorygowanej EBITDA dla polskiej części biznesu. W obliczu wyzwań gospodarczych spotęgowanych wojną w Ukrainie, rosnących kosztów kapitału jak i kosztów codziennego życia w całej Europie, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu testu na utratę wartości Grupy MALL i WE|DO i zrobienie księgowego odpisu na ponad połowę wartości tych aktywów. Wartość wielu firm z branży e-commerce spadła o 50-70% odkąd rok temu uzgodniliśmy to przejęcie. Jednocześnie trzeba zauważyć, że Grupa MALL zwiększyła GMV w trzecim kwartale i zmniejszyła stratę EBITDA. Pozostajemy niezmiennie skoncentrowani na jak najlepszym wykorzystaniu możliwości rozbudowanej grupy, by poszerzać naszą pozycję międzynarodową, zaczynając od Czech w przyszłym roku. Działania podjęte w celu poprawy rentowności Allegro Smart! w obliczu coraz wyższej inflacji i kosztów dostaw wraz z refinansowaniem wszystkich pożyczek krótkoterminowych i powrotem do spadku naszego lewara finansowego, pomogą nam w nadchodzących kwartałach dobrze nawigować w niepewnych warunkach rynkowych - wyjaśnia Jon Eastick, CFO Allegro.