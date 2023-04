Alsendo przejmuje spółkę zarządzającą dostawami

Ecolet to założona w 2019 roku spółka technologiczna oferująca technologiczne rozwiązania zarządzania dostawami dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firma skupia się na rozwoju na rynku rumuńskim dzięki platformie logistycznej ecolet.ro, a od roku zwiększa swoje udziały także na rynku bułgarskim rozwijając serwis ecolet.bg.

Integracja usług kurierskich

Ogłoszone przejęcie Ecolet wzmacnia pozycję Alsendo na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) jako czołowego gracza w obszarze technologicznych rozwiązań zarządzania dostawami. Jednocześnie Ecolet korzysta z doświadczenia Alsendo w oferowaniu kompleksowych usług i oprogramowania dla wszystkich segmentów klientów, w tym dla podmiotów z branży e-commerce, także w modelu SaaS.

Przejęcie Ecolet nastąpiło po akwizycji przez Alsendo w 2022 roku platformy Zaslat.cz zajmującej się pośrednictwem w dostarczaniu przesyłek kurierskich do klientów indywidualnych i korporacyjnych w Czechach i na Słowacji oraz przejęciu pakietu większościowego w rumuńskim Innoshipie. Innoship to platforma oferująca narzędzia do zarządzania dostawami w modelu SaaS dla ponad 200 dużych przedsiębiorstw, sklepów e-commerce oraz marketplace na całym świecie.

- W ciągu ostatnich 7 miesięcy dokonaliśmy trzech akwizycji zagranicznych podmiotów działających w Czechach, Słowacji, Rumunii, oraz Bułgarii konsekwentnie realizując naszą strategię budowania wiodącej pozycji Grupy Alsendo na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Równolegle zwiększamy swoje udziały na macierzystym rynku polskim poprzez rozwój organiczny serwisów Apaczka.pl oraz Sendit.pl, a także poprzez przejęcia lokalne. Akwizycja Ecolet pozwoli nam dostarczać rozwiązania zarządzania dostawami dla większego grona klientów na rynku rumuńskim, a także umożliwia poznanie potrzeb klientów biznesowych z obszaru logistyki i procesów posprzedażowych na rynku bułgarskim. Dodatkowo daje ona potencjał na synergie produktowe i sprzedażowe z platformą Innoship, co umożliwi Grupie Alsendo całościowe pokrycie potrzeb wysyłkowych naszych klientów - mówi Marcin Susmanek, COO, Członek Zarządu w Alsendo. - Do Grupy Alsendo należy kilkanaście serwisów, które oferują szerokie spektrum rozwiązań z zakresu zarządzania dostawami. Wyróżniają nas unikalne technologie, optymalne kosztowo usługi w modelu SaaS, czy innowacyjne narzędzia dla firm z sektora e-commerce. Teraz nasze know-how możemy wdrożyć na kolejnych rynkach – dodaje.

Partnerstwo ma przynieść wzrost biznesowy obu spółek, umożliwić konsolidację usług oraz rozwiązań technologicznych.

Abris Capital Partners wspiera akwizycję Alsendo

- Od samego początku inwestycji w Alsendo z ogromną satysfakcją obserwujemy dynamiczny wzrost wartości tej wiodącej marki z branży technologicznych rozwiązań zarządzania dostawami, a równocześnie realizujemy naszą ambitną strategię konsolidacji. Mimo dynamicznej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej udaje się nam czerpać korzyści z rosnącej popularności sektora e-commerce w Europie Centralnej, a dodatkowym bodźcem rozwoju jest wzrost znaczenia handlu międzynarodowego. Poprzez inwestycje w platformy na kolejnych rynkach zagranicznych oraz dalszy rozwój usług post-checkout w modelu SaaS konsekwentnie wspieramy Grupę Alsendo w realizacji jej celów biznesowych – komentuje Edgar Koleśnik, partner w Abris Capital Partners.

Abris Capital Partners, niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, specjalizująca się w transformacji ESG, zainwestowała w Alsendo w 2020 roku i od tego czasu współpracuje z zespołem zarządzającym firmy. Głównym celem jest budowa pozycji lidera w sektorze rozwiązań logistycznych w Europie Środkowej poprzez wzrost organiczny spółki oraz akwizycje zagraniczne. Na początku września ubiegłego roku Abris wsparł Alsendo w zakupie większościowego pakietu udziałów w serwisie logistycznym Zaslat.cz, działającym na terenie Czech i Słowacji. Z kolei w październiku 2022 roku Abris był jednym z partnerów w akwizycji rumuńskiej spółki Innoship wyspecjalizowanej w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań optymalizujących usługi kurierskie i customer experience dla największych podmiotów z branży e-commerce.

Alsendo, Ecolet, Abris Capital Partners

Alsendo to grupa skupiająca kilkanaście platform w sektorze technologicznych rozwiązań zarządzania dostawami (Apaczka.pl, Sendit.pl, Superpaczka.pl, Zaslat.cz, Innoship.com, LepszyKurier.pl, Ecolet.ro, Ecolet.bg i kilka innych) działających na rynku polskim, rumuńskim, czeskim, słowackim oraz bułgarskim. Działa w obszarze technologicznych rozwiązań zarządzania dostawami. Oferuje rozwiązania w zakresie procesów kurierskich i posprzedażowych dla wszystkich segmentów klientów. Działania mają na celu poprawę efektywności procesów wysyłkowych klienta. Oferta logistyczna, rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb platform marketplace, integracje z ponad 50 platformami e-commerce, oferta SaaS dla podmiotów z branży e-commerce, czy integracja API z wieloma firmami kurierskimi to tylko część usług. Za pośrednictwem serwisów wysyłkowych należących do grupy Alsendo wysyłanych jest średnio 5 mln paczek miesięcznie do 150 krajów na całym świecie.

Ecolet to internetowa platforma logistyczna działająca na rynku usług kurierskich od 2019 roku. Wspiera firmy w rozwoju ich biznesu zapewniając dostęp do różnych operatorów logistycznych, integrując ofertę takich przewoźników, jak DPD, Cargus, TNT, Sameday czy FedEx. Firma rozwija portfolio usług kurierskich i umożliwia nadawanie przesyłek lokalnych, jak i międzynarodowych. Rozwiązania dedykowane są segmentom B2B (szczególnie e-commerce), jak i B2C. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, także rozpoczynających działalność gospodarczą.

Firma private equity specjalizująca się w transformacji ESG. Swoje środki powierzyło zarządzanym przez nią funduszom wielu międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych (fundacje uniwersyteckie, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, prywatne fundacje), a aktywa pod zarządem Abris Capital Partners to ponad 1,2 mld euro. Abris od wielu lat stosuje wskaźniki ESG w całym procesie inwestycyjnym. Analizuje obszary środowiskowe, pracownicze, BHP, antykorupcyjne, czy praw człowieka już na etapie prowadzenia due diligence. Następnie, podczas budowania wartości i rozwoju spółki portfelowej, blisko z nią współpracuje właśnie w tych obszarach po to, aby osiągnąć dwa główne cele: minimalizację ryzyka oraz budowanie wartości inwestycji.