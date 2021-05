Amazon, Allegro, e-commerce w Polsce – jakie są prognozy analityków?

Amazon w 2025 roku osiągnie 12 proc. polskiego rynku e-commerce - oceniają analitycy Trigon DM. Fot. Shutterstock

Analitycy Trigon DM oceniają, że w 2025 roku penetracja e-commerce w Polsce wyniesie 26 proc., a z wyłączeniem segmentu e-grocery 42 proc. Prognozują oni, że Amazon w 2025 roku osiągnie 12 proc. polskiego rynku e-commerce i będzie miał 20 proc. udział w jego wzroście do 2025 roku.

W raporcie z 26 kwietnia Trigon DM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Allegro od zalecenia "kupuj" z ceną docelową 75 zł, co daje 33 proc. potencjał wzrostu.

- Nie obawiamy się, że efekt zeszłorocznej bazy znacząco spowolni wzrost penetracji e-commerce w Polsce w średnim terminie. Zmiany strukturalne mogą być o wiele szybsze niż zakładane w obecnych prognozach rynkowych, a Allegro mając prawie 40 proc. udziałów oferuje unikalną ekspozycję na cały rynek e-commerce – napisali analitycy w raporcie.

Zakładają oni, że do 2025 roku penetracja e-commerce osiągnie w Polsce poziomy notowane w roku przed pandemią wśród liderów rynku takich jak Korea Płd., czy w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii.

- Szacujemy penetrację całego rynku w 2025 roku na 26 proc., a z wyłączeniem segmentu e-grocery na 42 proc. W rezultacie wartość rynku online w Polsce prezentowana w prospekcie emisyjnym Allegro w 2024 roku (118mld zł) zostanie naszym zdaniem osiągnięta już w 2022 roku - napisano.

Allegro i Amazon ciągną rynek

Analitycy zakładają, że średnioroczny wzrost w latach 2020-2025 GMV Allegro bez "second-hand" wyniesie 21 proc., co będzie implikowało 40 proc. udział we wzroście segmentu e-commerce na przestrzeni tego okresu. (GMV, czyli Gross Merchandise Value, to sumaryczna wartość transakcji, które zostały zawarte na danej platformie.)

Przewidują również, że Amazon w 2025 roku osiągnie 12 proc. polskiego rynku e-commerce i będzie miał 20 proc. udział w jego wzroście do 2025 roku. Porównanie wskaźnika wartości usług w Amazonie do GMV uzasadnia ich zdaniem prowadzone przez Allegro inwestycje.

Trigon DM szacuje, że Allegro na koniec 2021 roku będzie posiadało 4 mln użytkowników usługi Smart!. To w ich ocenie obecnie jeden z projektów o największej liczbie lojalnych klientów w Polsce, który Allegro może rozwijać wprowadzając nowe usługi lub potencjalnie podnieść cenę abonamentu.

Analitycy przewidują w I kw. 2021 roku wzrost GMV o 48 proc. r/r, wzrost przychodów marketplace o 57 proc. r/r, a łącznej wartości przychodów o 55 proc. r/r (wolniejsza dynamika porównywarki cen) i nadal bardzo szybkie tempo wzrostu EBITDA o 39 proc. r/r.

Dopłaty merchantów w ramach dostaw objętych programem Smart! od stycznia przełożą się na spadek negatywnej dynamiki rentowności. Zakłada obniżenie marży EBITDA do 42 proc. z 47 proc. marży EBITDA w I kw. 2020 roku.

Ich prognozy na lata 2021-22 to wzrost przychodów o 33 proc. r/r w 2021 do 5,3 mld zł, co jest to powyżej górnej granicy konsensusu. Trigon DM sądzi, że prognozy będą rewidowane w górę w reakcji na szybszy niż oczekiwany wzrost rynku. Wzrost przychodów spowolni do 25 proc. r/r w 2022 w efekcie wysokiej bazy z zamknięciem handlu w pierwszej połowie tego roku oraz przyspieszy do 27 proc. r/r w 2023 roku.