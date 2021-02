Amazon: Chcemy wnieść nową jakość

fot. Benedikt Berlemann, Amazon

Magia nazwy, czy marki to za mało, żeby współpraca była owocna. Z tego powodu koncentrujemy się na tym, by nasza oferta była skrojona na miarę potrzeb polskich przedsiębiorców - mówi Benedikt Berlemann, General Manager, Expanding Selling Partners EU, Amazon w rozmowie z Edytą Kochlewską, redaktor naczelną dlahandlu.pl.

Amazon ogłosił oficjalny start rejestracji sprzedawców z Polski miesiąc temu. Ile firm jest już na pokładzie?

Za nami gorący, ale bardzo krótki czas, więc podawanie liczb na tym etapie nie pokaże pełnego obrazu. Wśród firm z Polski, które są już z nami mamy: Krosno Glass, Rainbow Socks, Glov, Tapiso, Kotarbau, Candellana i wiele innych. Dla wielu sprzedawców to czas intensywnej pracy, żeby przygotować się do wystawienia swojej oferty na Amazon.pl: stworzenia zdjęć, opisów, polityki cenowej. Póki co zainteresowanie jest bardzo duże i jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Spodziewamy się tysięcy polskich firm, które zechcą rozwijać swój biznes z Amazonem.

A ilu rejestracji firm z Polski, Amazon się spodziewa w pierwszym roku od uruchomienia polskiej strony?

Naszym celem jest posiadanie jak największej grupy sprzedawców z Polski. Wierzymy, że na współpracę zdecydują się tysiące firm. Ja i mój zespół pracujemy nad tym, żeby przedstawić polskim firmom korzyści z nawiązania współpracy z Amazonem i rozwijania swojego biznesu poprzez otwarcie nowego kanału sprzedaży, pozyskanie dodatkowych klientów czy też ekspansję na nowe rynki. Uważamy, że zlikwidowanie bariery językowej, czyli komunikowanie się z przedsiębiorcami po polsku, jest jednym z elementów, które mają ogromne znaczenie. Kolejne to stworzenie właściwej i jasnej ścieżki pokazującej opcje i korzyści dla polskich przedsiębiorców. Na tym się teraz koncentrujemy.

Co poza magią nazwy „Amazon” proponujecie Państwo polskim sprzedawcom?

Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że magia nazwy, czy marki to za mało, żeby współpraca była owocna. Muszą iść za tym konkrety: dobra oferta dla partnera. Z tego powodu w 100% skupiamy się na tym, by nasza oferta była skrojona na miarę potrzeb polskich przedsiębiorców: brak bariery językowej, później jakościowa obsługa pojawiających się pytań czy wątpliwości oraz wsparcie merytoryczne, operacyjne i logistyczne. Jesteśmy na etapie budowania 10. centrum logistycznego Amazona w Polsce. Jeżeli sprzedawca nie ma własnej logistyki może skorzystać z naszych dużych zasobów w tym zakresie: od pakowania i poprzez wysyłki, ewentualne zwroty, po obsługę klienta końcowego. Pośród pierwszych opinii, które pojawiają się od naszych nowych partnerów właśnie przewaga logistyczna Amazona jest wymieniana jako największy atut. Łatwość i szybkość oraz pewność naszych rozwiązań logistycznych są wymieniane jako nasze zalety. My też tak to postrzegamy. Jest to duże ułatwienie, zwłaszcza dla mniejszych firm, które także mają ambicję, by rosnąć, rozwijać się i zyskiwać nowe rynki. Nasi partnerzy mogą zdecydować, czy chcą sprzedawać tylko na terenie Polski, czy też wejść na rynki europejskie, a nawet globalne. Ten proces z punktu widzenia sprzedawcy jest tak samo łatwy bez względu na to na ile rynków zdecyduje się wejść. Możliwość eksportu, szczególnie w dobie pandemii, gdzie wiele firm szuka nowych rynków zbytu, to duży atut Amazon dla polskich firm. Dajemy naszym partnerom wybór, w ramach którego to oni decydują o rozwiązaniach, które są dla nich wygodniejsze, skuteczniejsze i bardziej rozwojowe: nasza logistyka lub własna, sprzedaż na lokalnym rynku lub globalnie. Oczywiście uważamy, że nasza logistyka jest atrakcyjna cenowo, i szybka globalnie, ale do uznania partnerów pozostawiamy, na jakie rozwiązanie chcą się zdecydować. To oni są szefami w swoich firmach.

Jakich partnerów szuka Amazon w Polsce? Dużych okrzepłych organizacji, czy niszowych małych firm?

Jesteśmy otwarci na różnorodne możliwości. Wierzymy, że każdy może odnieść sukces z Amazonem. Duże firmy sprzedające tysiące popularnych produktów na wielu rynkach, jak i jednoosobowe działalności, z siedzibą w garażu, oferujące niszowy produkt. W e-commerce obowiązuje zasada, że „wielkość nie ma znaczenia”. To oznacza, że zarówno duża organizacja, jak i mała działalność mają dostęp do takich samych narzędzi technicznych, wsparcia merytorycznego i możliwości rozwoju.

Czy są jakieś kategorie produktów, które szczególnie chętnie powitacie na Amazonie?

Naszym celem jest dostarczać przez platformę Amazon jak najszerszy wybór produktów, bo tego oczekują nasi klienci. Aby to zapewnić musimy współpracować z jak największą liczbą sprzedawców oferujących różnorodny asortyment, ponieważ średnio 58 proc. sprzedaży na Amazonie generują właśnie zewnętrzni sprzedawcy. Z tego powodu nigdy nie mówimy, że jakaś kategoria jest ważniejsza od innej. Chcemy mieć cały wachlarz, od mody przez elektronikę do produktów wyposażenia wnętrz. Na niektórych rynkach sprzedajemy także żywność i jest to kategoria ciesząca się dużą popularnością. W swoim zespole mam kilka osób z Polski i dzięki temu spróbowałem kilku polskich przysmaków. Jeżeli znajdą się na Amazonie, wróżę im duży sukces.

Jak firmy powinny przygotować się do współpracy z Amazonem?

Rejestracja to pierwszy krok. Zależy nam, żeby cały proces przebiegał bez zakłóceń. Trzeba przygotować dokumenty i informacje, które pozwolą nam zweryfikować firmę jako zaufanego sprzedawcę. Trwa to standardowo około tygodnia i muszę powiedzieć, że praca włożona na początku zawsze przynosi owoce. To jest dobry moment na przygotowanie atrakcyjnych zdjęć, właściwych opisów, przemyślenie polityki cenowej, uporządkowanie procesów związanych ze zwrotami i reklamacjami. Nie wystarczy kliknąć przycisku „start”, trzeba też wykonać pewną pracę na zapleczu, by odnieść sukces. Oczywiście jest to łatwiejsze w przypadku produktów popularnych, które są już sprzedawane na Amazonie, wówczas sprzedawca nie musi dostarczać nawet zdjęć i opisów. Oczekujemy ich jedynie w przypadku produktów unikalnych, nietypowych, różniących się szczegółami od innych.

W wielu krajach konsumenci mają różne oczekiwania co do marek, które wybierają czy produktów, których szukają. Naszą rolą jest zapewnić sprzedawcom, którzy z nami współpracują wiedzę o tych specyficznych potrzebach, promować marki, które odpowiadają na potrzeby lokalnych konsumentów i umożliwić zakup tych produktów najłatwiej i najszybciej jak to możliwe. Oczywiście w dobrej cenie.

Skoro mówimy o cenie. Jak wyglądają prowizje na Amazonie?

Nasza prowizja składa się z dwóch głównych elementów: prowizji za sprzedaż na platformie i prowizji za usługi logistyczne. Jeżeli partner nie korzysta z drugiego elementu, rozliczamy się tylko za sprzedaż. Nie różnicujemy partnerów na tych sprzedających jeden i miliony produktów. Procent od sprzedaży jest taki sam i z takiej polityki prowizyjnej jesteśmy dumni. Uważamy, że to buduje zaufanie między Amazonem a naszymi partnerami, bo system prowizji jest przejrzysty. Partnerom łatwo jest policzyć wskaźniki finansowe: ile zapłacą prowizji, jaką marżę mają sprzedając w naszym serwisie itp. Jest to dla nas niezwykle ważne, żeby nasza prowizja pozwalała na sukces finansowy naszego partnera. Bez ich sukcesu nasz sukces nie istnieje.

Oczywiście zachęcamy sprzedawców do korzystania z naszych usług logistycznych, bo wierzymy, że szybka wysyłka jest jednym z elementów walki konkurencyjnej o konsumenta zarówno w Polsce, jak i w Europie. Dodatkowo, mamy bardzo atrakcyjne koszty wysyłek, ponieważ nasze możliwości negocjacyjne w rozmowach z operatorami i firmami kurierskimi są znacznie większe niż pojedynczych sprzedawców, którzy wysyłają np. kilkadziesiąt przesyłek miesięcznie. Jednak do decyzji naszych partnerów zostawiamy, czy chcą korzystać z tej usługi. Już teraz na stronie sell.amazon.pl sprzedawcy mogą znaleźć wszystkie szczegóły oferty.

Czy sprzedawcy muszą zagwarantować, że będą w stanie dostarczyć przesyłkę do klienta w określonym czasie?

W Amazonie jesteśmy fanami szybkości. Póki co nie stawiamy jednak naszym partnerom wymagań odnośnie tego, po jakim czasie ich produkt ma trafić do klienta. Oczywiście widzimy, że szybkość przesyłek wpływa na satysfakcję z zakupów, ale nie chcemy określać na tym etapie czy dostawa następnego dnia, tego samego dnia, czy jeszcze jakaś inna powinna być standardem. Na taką decyzję przyjdzie czas później. Gdy sprzedawca zdecyduje się na korzystanie z naszych usług logistycznych, po naszej stronie będzie zadbanie o jak najszybsze dostarczenie produktów do klientów.

Czy na Amazonie będą sprzedawane produkty nowe czy także używane?

Re-commerce to obecnie ważny i rozwijający się segment sprzedaży. Nie jestem jednak odpowiednią osobą, by zapowiadać start takiego projektu na Amazonie. Skupiamy się obecnie na zaproszeniu na naszą platformę jak największej liczby sprzedawców.

A jak postrzegacie Państwo polski rynek?

Postrzegamy Polskę jako bardzo interesujący i zdrowy rynek, który rośnie. Wierzymy, że Amazon znajdzie tu swoje miejsce. Jesteśmy skoncentrowani na dostarczeniu na rynek nowej jakości. Z naszym zapleczem, w niedługim czasie 10 centrami logistycznymi, wierzymy, że posiadamy skalę, która pozwala na osiągnięcie sukcesu wielu polskim firmom. W długoterminowej strategii postrzegamy Polskę jako atrakcyjny element większej układanki, w której dużą rolę odgrywa sukces naszych sprzedawców. Nie skupiamy się tylko na dniu startu, ale na osadzeniu się na polskim rynku, poznaniu specyficznych potrzeb polskich sprzedawców i konsumentów i rozwijaniu się razem z naszymi sprzedawcami i w przyszłości konsumentami.