Amazon Fresh zwalnia setki pracowników sklepów spożywczych

Firma eliminuje „lidera strefy”, czyli stanowisko kierownicze w sklepie z obowiązkami, które obejmują nadzór i szkolenie pracowników. Zwolnienia dotkną setki zatrudnionych, którym zaproponowano pakiet odpraw – informuje Washington Post.

- Zdecydowaliśmy się zmienić nasz model operacji w sklepie, aby lepiej służyć naszym klientom i zespołom – powiedziała w oświadczeniu Jessica Martin, rzeczniczka Amazon.

Firma wprowadziła markę Fresh jako usługę dostawy online w 2007 roku. Następnie gigant e-commerce kupił Whole Foods Market za 13,7 mld dol. w 2017 roku. Detalista uruchomił również zautomatyzowane sklepy spożywcze Fresh and Go.

Amazon ogłosił jednak, że zamknie lokalizacje Fresh and Go na początku tego roku. Obecnie w ośmiu stanach USA i w Waszyngtonie działają 44 sklepy – podaje CNBC.

Amazon w styczniu ogłosił zwolnienia 18 tys. pracowników, powołując się na rosnące koszty i niepewność gospodarczą.

W 2022 roku firma zamknęła sklepy detaliczne nie związane z artykułami spożywczymi, eliminując witryny Amazon Pop-Up, Amazon 4 Star i Amazon Books.