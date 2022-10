Amazon i eBay ze stratą w tym roku. Polski e-commerce jest na zakręcie

Polski e-commerce odnotował w tym roku spadek w sprzedaży.

2/3 Polaków wydaje więcej pieniędzy na zakupy w internecie, niż w sklepie stacjonarnym.

16% Polaków kupuje przynajmniej 5 razy w miesiącu w Internecie.

Początek 2022 roku był związany z lekkim spowolnieniem na rynku handlu internetowego. Wartość e-sprzedaży na światowym rynku spadła o 3 pkt. proc. w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Spadek jest o tyle znaczący, że jest to pierwsze tąpnięcie od dekady na światowym rynku e-commerce. Wśród tych, którzy odnotowali spadki znajdują się liderzy handlu internetowego: Amazon (spadek 3 proc.), e-Bay (spadek 6 proc.).

W Polsce podobną sytuację odnotował GUS, według którego sprzedaż internetowa w detalu spadła z 11,1 proc. w styczniu tego roku do poziomu 8,9% w maju.

Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Wśród nich inflacja, która z miesiąca na miesiąc odchudza portfele Polaków oraz zniesienie ograniczeń związanych z Covid-19. Rząd znosząc wszelkie utrudnienia związane z ograniczeniami ludzi w sklepach, godzinami dla seniorów i nawet maseczkami pozostawił ludziom możliwość wyboru miejsca zakupowego. Doprowadziło to do naturalnej selekcji klientów. Dla rynku e-commerce jest to wyzwanie, aby zawalczyć o klienta.

Zmiana nawyków "pocovidowych" w e-commerce

GUS podaje, że zakupy w Internecie robi już 87% badanych konsumentów. W zakres badania wchodzą zarówno osoby młode jaki i seniorzy, którzy od niedawna stali się silną grupą zakupową w internecie. Jest to o 3 pkt. proc. więcej niż w ubiegłym roku. To znaczy, że pomimo spadku w obrotach handlu internetowego, liczba konsumentów e-commerce wzrosła. Ponadto Polacy przekwalifikowali swoje wydatki z offline do online. Prawie 2/3 Polaków deklaruje, że wydaje więcej pieniędzy miesięcznie na zakupy w internecie niż stacjonarnie.

Przygotować się na nieprzewidziane. Jaka przyszłość czeka e-commerce?

Wartość zakupów online jednak w tym roku spadła. Oznacza to, że duża część klientów ograniczyła swoje wydatki, robiąc bardziej przemyślane zakupy i rezygnując ze zbędnych przyjemności. Natomiast wzrost kupujących w sieci może wynikać z chęci odnalezienia oszczędności w internecie. Jak wskazuje GUS 16% e-klientów dokonuje zakupów w internecie pięć razy i więcej w miesiącu.

Polski e-commerce na zakręcie

Specjaliści wskazują, że e-commerce obecnie jest na zakręcie. Panujące obecnie tąpnięcie ma oczyścić rynek i wskazać graczy, którzy dotrą do nowego klienta. Mniej skłonnego do wydatków i stawiającego coraz wyższe wymagania. Jednym z nich będzie transparentność i zapewnienie bezpiecznych form płatności.

Jaką obrać politykę sprzedażową w czasach kryzysu?