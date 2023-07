Amazon inwestuje 120 mln dol. w konstelację satelitów na orbicie okołoziemskiej

Amazon planował wystrzelić satelitę w czwartym kwartale 2022 r. Opóźnienie stwarza zagrożenie dla rozwoju projektu Kuiper, którego celem jest dostarczanie użytkownikom naziemnym usług satelitarnego internetu z szybkim łączem szerokopasmowym - donosi fagenwasanni.com.

Firma stoi również przed koniecznością spełnienia wymogu Federal Communications Commission, aby połowa planowanej konstelacji satelitów działała do 30 lipca 2026 r. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, ryzykuje utratę licencji.

Szerokopasmowy Internet Amazona

Amazon buduje obiekt o wartości 120 mln dol. w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na przylądku Canaveral na Florydzie i przygotowuje się do wystrzelenia satelitów w ramach Projektu Kuiper – informuje channelstv.com.

Obiekt, który powstaje już w kompleksie Space Florida's Launch and Landing Facility Airport, zatrudni 50 pracowników. Będzie miał powierzchnię ponad 9 tys. metrów kwadratowych i zostanie wyposażony w czyste pomieszczenie o wysokości 30 metrów, pozwalające załadować sprzęt do specjalistycznych pojemników opracowanych przez Beyond Gravity, które zostaną wyniesione na niską orbitę okołoziemską (LEO).

Amazon planuje wystrzelić 3200 satelitów, które będą konkurować z telekomunikacyjnym systemem satelitarnym Starlink Elona Muska. Mają one zapewnić szerokopasmowy Internet niedostatecznie obsługiwanym abonentom na całym świecie.

Amazon kontra SpaceX Elona Muska

Amazon twierdzi, że stworzy dwa prototypy w nadchodzących miesiącach i wystrzeli 77, dzięki United Launch Alliance, zajmującej się wynoszeniem ładunków w przestrzeń kosmiczną, a także Blue Origin. Blue Origin to rakietowy biznes stworzony przez założyciela Amazona, Jeffa Bezosa.

Firma posiada inny zakład produkcyjny w Kirkland w stanie Waszyngton. Internetowy gigant jednak nie rozpoczął w nim jeszcze masowej produkcji satelitów – podaje theregister.com. Zgodnie z oświadczeniem dla mediów, stanie się to dopiero pod koniec tego roku. Tymczasem zakład na Florydzie ma zostać ukończony na początku przyszłego roku. Firma SpaceX Elona Muska już dostarcza orbitalne usługi internetowe dzięki swojemu systemowi Starlink.