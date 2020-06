Amazon kolejny raz najcenniejszą marką świata

Mimo skutków gospodarczych, społecznych i indywidualnych wywołanych pandemią COVID-19 łączna wartość najcenniejszych marek świata wzrosła o 5,9 proc. – taki wniosek płynie z rankingu najcenniejszych marek świata BrandZTM Top 100 za rok 2020, którego wyniki ogłosiły dzisiaj firmy WPP oraz Kantar. Łączna wartość marek należących do Top 100 sięgnęła 5 bilionów USD, czyli poziom zbliżony do rocznego PKB Japonii. Licząc od roku 2006, kiedy łączna wartość marek po raz pierwszy osiągnęła pułap 1 biliona USD, wzrost w ramach Top100 wyniósł 245 proc.

Amazon utrzymał pozycję nr 1 i nadal jest najcenniejszą marką na świecie, której wartość wzrosła o 32% do 415,9 mld USD. Po raz pierwszy do rankingu BrandZ Global Top 100 Amazon zakwalifikował sie w roku 2006, a od tamtego czasu wartość tej marki wzrosła o niemal 100 mld USD, co stanowi jedną trzecią łącznego wzrostu wartości w obrębie Top 100.

W czołówce rankingu nadal dominują marki technologiczne – na te marki przypada ponad jedna trzecia (37%) łącznej wartości marek w zestawieniu Top 100, a ich sumaryczny wzrost wynosi 10%. Marka Apple zachowała pozycję drugiej najcenniejszej marki świata (+14%, wartość: 352,2 mld USD), natomiast Microsoft odzyskał miejsce trzecie (+30%, wartość: 326,5 mld USD), wyprzedzając Google (+5%, wartość: 323,6 mld USD) zajmującego miejsce nr 4. Ten wynik Microsoft zawdzięcza rozwojowi ekosystemu miejsca pracy bazującego na chmurze obliczeniowej i obejmującego Office365 i Microsoft Teams, co pozwala użytkownikom pracować „tak jak zwykle” nawet wtedy, gdy są zamknięci w domach wskutek pandemii.

Jedną czwartą tegorocznego rankingu Top 100 stanowią marki azjatyckie, a 17 spośród nich pochodzi z Chin. Najcenniejszą marką chińską okazał się Alibaba (+16%, nr 6, wartość: 152,5 mld USD), a gigant oferujący usługi internetowe Tencent (+15%, nr 7, 151 mld USD) uplasował się tuż za nią.

Tegoroczny ranking BrandZ Top 100 dowodzi, że kluczowymi motorami wzrostu są innowacje i kreatywność, ponieważ ludzie spędzają coraz więcej czasu w Internecie. Jedna z najbardziej ekscytujących nowych marek – sieć społecznościowa TikTok umożliwiająca przekazywanie krótkich filmików wideo (nr 79, wartość: 16,9 mld USD) – zajęła najwyższe miejsce wśród nowości w tegorocznym rankingu dzięki temu, że oferuje lekkie, rozrywkowe treści pochodzące od użytkowników.

Marki z sektora handlu detalicznego Amazon, Alibaba oraz JD (+24%, nr 52, wartość: 25,5 mld USD) w trudnych czasach wykazały się innowacyjnością i zwinnością, podobnie jak bardziej tradycyjne marki z tego sektora, jak np. Walmart (+24%, nr 27, wartość: 45,8 mld USD), który zainwestował w budowanie swojego potencjału w kanale handlu elektronicznego.