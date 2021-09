Amazon kontra azjatyckie platformy. Kto wygra w Polsce?

Handel internetowy w Azji Południowo-Wschodniej (SEA - zalicza się do niej m.in. Tajlandię, Wietnam, Singapur czy Indonezję) wzrósł o 85% rok do roku, a region jest na ścieżce, aby do końca 2021 r. prawie 80% konsumentów przeszło na zakupy cyfrowe. Tak wynika z corocznego raportu u SYNC Southeast Asia Facebooka i Bain & Company, a wzrost w tym regionie przewyższa takie kraje jak Chiny (5%), Brazylia (14%) i Indie (10%).

Autorzy raportu szacują, że w ciągu pięciu lat handel elektroniczny w krajach Azji Południowo-Wschodniej dalej będzie rósł na potęgę i w efekcie rynek ten prześcignie nawet Chiny, stając się tym samym najszybciej rozwijającą się gospodarką cyfrową w rejonie Azji i Pacyfiku.

Pandemia stworzyła idealne warunki dla rozwoju

– Wzrosty w tych krajach wynikają głównie z dwóch czynników. Pierwszy jest bardzo oczywisty. To pandemia i fakt, że kraje azjatyckie przez długi czas stosowały lockdown znacznie bardziej restrykcyjny niż w wielu krajach europejskich. Lockdown po prostu sprzyja zakupom w internecie, a właściciele marek doskonale zrozumieli, że to czas na e-transformację – mówi Bartosz Ferenc, założyciel Agencja.com. – Drugi ważny czynnik to punkt startu. Kraje Azji Południowo-Wschodniej są w rozwoju gospodarczym krok czy dwa za kontynentalnymi liderami, ale to społeczeństwa bogacące się, więc startując z niższego progu, dokonały agresywniejszych wzrostów. To podobny przypadek jak wyniki e-commerce Polski na tle krajów zachodnich – dodaje Ferenc.

Na koniec 2021 r. w krajach SEA będzie 350 mln konsumentów cyfrowych, w porównaniu z około 310 mln na koniec 2020. Wydatki cyfrowe na osobę wzrosły o 60% w porównaniu z ubiegłym rokiem, a ogólna sprzedaż e-commerce ma się podwoić do 2026 r. Wynika to też z tego, że więcej klientów (o 45%) korzysta z Internetu jako głównego kanału zakupu.

Konsumenci SEA są otwarci na odkrywanie nowych produktów i usług, 65% z nich twierdzi, że nie wie, co chcą kupić, gdy korzystają z Internetu, a 51% twierdzi, że w tym roku wypróbowali nowe sklepy internetowe, o których nigdy wcześniej nie słyszeli. Według analizy azjatyccy konsumenci sprawdzają już osiem witryn, zanim podejmą decyzję o zakupie. Jeszcze rok wcześniej było to pięć stron internetowych.