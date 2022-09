Amazon kupuje energię z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach

Amazon ogłosił zawarcie umowy na zakup energii odnawialnej pochodzącej z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach. To jedna z największych umów zakupu energii słonecznej w Polsce. Ta inwestycja to część globalnych działań Amazon w celu rozszerzenia portfolio energii odnawialnej o dodatkowe 2,7 gigawatów (GW) czystej energii w 71 nowych projektach.

Moc farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach

Moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach to około 87 MW. Według przewidywań elektrownia ma generować ponad 120 tys. megawatogodzin czystej energii rocznie, co oznacza równowartość zapotrzebowania na energię ok. 57 tys. polskich gospodarstw domowych rocznie.

Umowa zwiększy udział energii odnawialnej w polskiej sieci energetycznej, pomagając przyspieszyć dekarbonizację w Polsce, gdzie paliwa kopalne nadal generują 85% energii. Wspieranie nowych projektów dotyczących energii odnawialnej przez przedsiębiorców takich jak Amazon pomaga otworzyć rynek na kolejne farmy wiatrowe i słoneczne, a także przyspiesza redukcję emisji dwutlenku węgla.

„Przejście przedsiębiorców na zieloną energię jest obecnie jednym z głównych trendów w biznesie. W nowoczesnej energetyce odnawialne źródła energii są kluczowym elementem działań wspierających transformację energetyczną. To szczególnie ważne w przypadku Polski: z jednej strony, jej system energetyczny opiera się na wysokoemisyjnych źródłach; z drugiej strony, posiada ona ogromny potencjał w zakresie energii odnawialnej, zwłaszcza słonecznej, ale także wiatrowej na lądzie i morzu. Wykorzystanie tego potencjału może spowodować, że segment OZE w Polsce stanie się jednym z największych w Europie. Umowy na zakup energii podpisywane z firmami wspierają również rząd w realizacji założonych celów, przyspieszając zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii bez wsparcia ze strony państwa. Podpisanie przez Amazon umowy na zakup energii odnawialnej z Miłkowic to ważny krok na drodze Polski w kierunku odnawialnych źródeł energii” – powiedział Szymon Kowalski, wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub.