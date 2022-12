Amazon ma tajną stronę z kuponami rabatowymi

Na specjalnej stronie Amazon oferuje różne rabaty na modę, elektronikę, sprzęt AGD, narzędzia czy artykuły dla zwierząt.

Można „kliknąć” w wybrane kupony, a pozycje zostaną dodane do koszyka w celu zakupu.

Stale dodawane są nowe kupony, więc warto regularnie sprawdzać ofertę, aby zwiększać oszczędności.



Kupon zniżkowy od Amazona w koszyku

Nie martw się, jeśli nie zobaczysz rabatu od razu w koszyku, zniżka jest naliczana od razu lub przy realizowaniu płatności w kasie — donosi aol.com.

Można użyć paska wyszukiwania na stronie z kuponami, aby znaleźć kupony dla ulubionych marek.

Można udostępnić kupon w mediach społecznościowych (fot. Shutterstock)

Nad listą kategorii po lewej stronie kliknij „twoje kupony”, aby zobaczyć te, które zaznaczyłeś. To świetne narzędzie do porównywania rabatów – instruuje aol.com.

Menu rozwijane „Sortuj według” pozwala wyświetlić różne kategorie: kupony oferujące największe oszczędności lub na podstawie daty ważności, czy najpopularniejszy przedmiot „kuponowy”.

Na co warto zwrócić uwagę

Kupony kwalifikują się tylko na jeden przedmiot, co oznacza, że ​​przy zakupie trzech identycznych produktów tylko jeden otrzyma zniżkę.

Chociaż nie trzeba od razu korzystać z kuponów, każdy z nich ma datę ważności, więc należy zwracać na to uwagę.

Jeśli klient zwróci przedmiot kupiony za pomocą kuponu, zaoszczędzona kwota może zostać odjęta od zwrotu.

Można udostępnić kupon w mediach społecznościowych lub e-mailem, więc jeśli znajdziesz zniżkę, która spodoba się znajomemu, wyślij go do niego (nie pozbawi go to możliwości skorzystania z kuponu) – informuje aol.com.