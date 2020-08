Amazon ma zgodę na zakup udziałów w Deliveroo

Brytyjski regulator ds. konkurencji zatwierdził zakup przez Amazona 16 proc. udziałów w internetowej platformie Deliveroo, która zajmuje się dostawą jedzenia. Amerykański gigant technologiczny będzie liderem zorganizowanej przez Deliveroo rundy inwestycyjnej o wartości 575 mln dolarów - podały wirtualnemedia.pl

Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) wydał w kwietniu tymczasową zgodę na inwestycję Amazona w Deliveroo, uzasadniając to groźbą upadku platformy bez pomocy inwestora. We wtorek ostatecznie ją potwierdził, dając amerykańskiej platformie sprzedażowej zielone światło do inwestowania w Deliveroo. Zdaniem urzędu obecna inwestycja nie spowoduje, że konsumenci stracą na zmniejszeniu konkurencji w dziedzinie dostaw jedzenia. W ten sposób Amazon został jednym z głównych uczestników rundy inwestycyjnej zorganizowanej przez Deliveroo. W ramach najnowszego zastrzyku kapitału spółka otrzyma 575 mln dolarów. Urzędnicy ostrzegli jednak, że każda próba firmy technologicznej, aby kupić więcej akcji Deliveroo, może wywołać ponowne dochodzenie.