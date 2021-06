Amazon może zostać największym sprzedawcą detalicznym na świecie

Amazon jest na dobrej drodze do zdetronizowania Walmarta jako największego amerykańskiego detalisty; fot. shutterstock

Według JPMorgan Amazon jest na dobrej drodze do zdetronizowania Walmarta jako największego amerykańskiego detalisty. Może się to już stać w 2022 r.

Udział Amazona w amerykańskim rynku e-commerce wzrósł w ostatnim czasie z 24 do 39 procent.

Amazon rozwija się znacznie szybciej, niż jego główny konkurent. W ubiegłym roku wartość GMV firmy wzrosła o 41 proc., do 316 mld dolarów (266 mld euro), podczas gdy GMV Walmartu szacuje się na 10 proc., do 439 mld dolarów (369 mld euro). „Na podstawie bieżących szacunków uważamy, że Amazon może wyprzedzić Walmart i stać się największym sprzedawcą detalicznym w USA do 2022 roku” – cytuje CNBC analityków Christophera Horversa i Douga Anmutha.

W swoim raporcie analitycy wskazują na kilka czynników przyczyniających się do silnego wzrostu przychodów Amazona, w tym ekspansję na duże, wcześniej nieodkryte kategorie, takie jak artykuły spożywcze i moda.

Amazon jest już jedną z największych firm kurierskich w Stanach Zjednoczonych i w tym roku dostarczy około 7 miliardów przesyłek. Robi to lepiej niż UPS, który dostarczy około 6 miliardów paczek.