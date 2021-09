Amazon na EEC: Dostarczamy przedsiębiorcom narzędzia, by mogli sprzedawać na całym świecie

Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl zapewnił, że firma bardzo koncentruje się na konsumencie. - Chcemy, by nasi konsumenci mogli kupić wszystko, czego potrzebują, a nasi partnerzy osiągali sukces w skali globalnej.

Drugi aspekt to atrakcyjne ceny. - Chcemy, by ludzie, którzy robią zakupy przez Amazon, byli pewni, że to im się opłaca - wyjaśnił Mourad Taoufiki podczas EEC. - Następny czynnik to wygoda zakupów, w tym szybka dostawa. Chcemy mieć tutaj 10 centrów i wykorzystać całą infrastrukturę, by spełniać wszystkie oczekiwania klientów.

W 2020 roku polskie firmy sprzedały 15 mln produktów przez Amazon. - Nasze cele zostają takie same. Chcemy dostarczyć przedsiębiorcom narzędzia i usługi nie tylko po to, by mogli sprzedawać poprzez różne nasze usługi w Polsce, ale na całym świecie - deklaruje Mourad Taoufiki.

Od 2010 roku polskie MSP sprzedało ze wsparciem Amazon produkty o wartości przekraczającej 10 miliardów zł. - W 2020 roku mieliśmy 250 średnich i małych przedsiębiorstw z Polski sprzedających na Amazonie. Średnio w ubr. każde z nich sprzedawało 30 produktów na minutę - mówił szef Amazona w Polsce.

