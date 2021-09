Amazon: Od 2012 r. zainwestowaliśmy w Polsce ponad 12 mld zł

Amazon oferuje stanowiska m.in. w działach operacyjnych, inżynieryjnych, finansów, zasobów ludzkich, IT, programowania, zarządzania projektami, obsługi klientów, w centrach logistycznych, Amazon Web Services, Centrum Rozwoju Technologii i biurach.

Jak podaje Amazon, na wszystkich stanowiskach – zarówno w centrach logistyki e-commerce, jak i w biurach korporacyjnych firmy – spółka oferuje konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów. - Zarówno stali, jak i sezonowi pracownicy centrów logistycznych Amazon mogą liczyć na atrakcyjną stawkę godzinową w wysokości od 22,50 zł brutto oraz dodatkową premię miesięczną do 15 proc. za frekwencję indywidualną i produktywność zespołu – podkreśla firma.

Od 2012 r. Amazon w Polsce wygenerował ponad 12 mld złotych inwestycji. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki kapitałowe (infrastruktura, centra logistyki, biura, centra rozwoju technologii, itd.), jak i wydatki operacyjne (nowe miejsca pracy w Polsce). Wspomniane inwestycje bezpośrednie korzystnie wpływają na lokalną gospodarkę. Według szacunków niezależnej firmy konsultingowej Keystone od 2012 r. inwestycje Amazon doprowadziły do wytworzenia 12 mld złotych wartości dodanej w gospodarce. Oznacza to, że każda złotówka zainwestowana przez Amazon w kraju generowała wartość dodaną w wysokości 0,99 zł. Dzięki tym inwestycjom, Polska stała się dla Amazona jednym z krajów o najwyższym zatrudnieniu utalentowanych pracowników na świecie

Oprócz dużej liczby pracowników zatrudnionych bezpośrednio w Amazon, poczynione inwestycje przyczyniły się do powstania nowych miejsc pracy w łańcuchu dostaw oraz u wielu współpracujących partnerów handlowych. Dzięki oferowanym przez Amazon technologiom i usługom mogli oni zwiększyć sprzedaż i rozwinąć swoją działalność w kraju oraz zagranicą. Według raportu firmy Keystone przedsiębiorstwa należące do łańcucha dostaw Amazon (oferujące m.in. usługi budowlane, transportowe, usługi w zakresie nieruchomości oraz różnego rodzaju usługi profesjonalne) w zeszłym roku przyczyniły się do stworzenia 18 000 miejsc pracy, a współpracujący sprzedawcy – kolejnych 10 000. Oznacza to, że Amazon zapewnia pośrednio i bezpośrednio miejsca pracy dla ponad 51 000 osób na terenie całego kraju.

W zeszłym roku polskie MŚP sprzedały na Amazon ponad 15 milionów produktów (wzrost z poziomu 10 milionów, w skali rok do roku). Ponad 500 polskich MŚP oferujących swoje towary na Amazon osiągnęło sprzedaż w wysokości ponad 100 tys. euro, a ponad 50 polskich MŚP sprzedaż w wysokości 1 miliona euro po raz pierwszy w 2020 r.