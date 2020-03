Amazon opóźnia dostawy towarów spoza listy "pierwszej potrzeby"

Koncern Amazon zapowiedział, że dostawy milionów produktów zakupionych na platformie zostaną znacząco opóźnione do 21 kwietnia 2020 r., bo lawinowo rośnie liczba zamówień - podają wirtualnemedia.pl

W ubiegłym tygodniu Amazon zapowiedział w mediach społecznościowych, że w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii dostawy niektórych zakupów dokonywanych na platformie ulegną znacznym opóźnieniom. Dostawy na koniec kwietnia 2020 r. Amazon wyjaśnił, że opóźnienia są związane z lawinowo rosnącą liczbą zamówień w serwisie będących konsekwencją rozszerzającej się pandemii koronawirusa. Koncern zapowiedział, że opóźnienia w dostawach będą dotyczyły produktów, które nie są towarami pierwszej potrzeby, na liście są m.in. wyroby elektroniczne, zabawki czy urządzenia gospodarstwa domowego. Priorytet będą miały natomiast produkty z segmentu żywności, higieny oraz chemii gospodarczej. Amazon informuje, że w wybranych kategoriach towarów opóźnienia sięgną końca kwietnia 2020 r., w komunikacie wymieniono datę 21 kwietnia. Długie oczekiwanie na dostawy obejmie nie tylko zwykłych użytkowników platformy, ale także tych korzystających z płatnego systemu Amazon Prime, którzy do tej pory byli traktowani lepiej w zakresie terminów dostarczania zakupów. W niedzielę Amazon rozszerzył listę rynków dotkniętych opóźnieniami w dostawach. Do USA i Wielkiej Brytanii dołączyły Włochy i Francja. Sprzedawcy pod kreską Zapowiedź Amazona wywołała znaczne zaniepokojenie u ok. 250 tys. sprzedawców oferujących w serwisie towary, których dostawy mają być mocno opóźnione. Jak podają media wielu z nich przewiduje, że taka sytuacja może dla nich oznaczać bankructwo i koniec biznesu. Rosnąca fala zakupów online związana z pandemią koronawirusa sprawia, że system logistyczny Amazona przestaje być wydolny.